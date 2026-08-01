L'episodio vicino alla zona sportiva del paese, sulla strada che porta al rifugio Pederù. Venerdì sera, alcuni detriti avevano investito il centro biathlon di Anterselva, sede dei giochi olimpici di Milano-Cortina

Una grossa colata di fango si è abbattuta nel tardo pomeriggio nei pressi di San Vigilio di Marebbe (Bolzano). La frana si è staccata, dopo un violento temporale, poco lontano dalla zona sportiva del paese della val Badia, sulla strada che porta al rifugio Pederù, travolgendo una zona ricreativa e la vicina strada.