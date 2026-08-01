Compra l'insalata al supermercato e trova un rospo vivo tra le foglie

Dopo averlo messo al sicuro senza toccarlo direttamente, la donna ha contattato l'Enpa. L'anfibio è stato recuperato dalle Guardie ecologiche volontarie, identificato come un rospo smeraldino e liberato in un'oasi di biodiversità a Monza
Brutta avventura per una donna che aveva appena fatto la spesa e si apprestava a mangiare. Tra le foglie dell'insalata acquistata al supermercato ha infatti trovato rospo vivo. a donna ha evitato di toccarlo direttamente e, seguendo le corrette precauzioni per gli anfibi, lo ha raccolto utilizzando due pezzi di cartone, lo ha sistemato con delicatezza in un contenitore di plastica coperto da una retina e con un sottile strato d'acqua sul fondo. Poi ha avvertito l'Enpa di Monza e le Gev, le Guardie ecologiche volontarie, che hanno raggiunto l'abitazione della donna per prendere in consegna il piccolo animale e trasportarlo al parco Canile di Monza.
Liberato in un'area protetta nel parco di Monza
Una volta esaminato, gli operatori hanno identificato l'anfibio come un giovane esemplare di rospo smeraldino (Bufotes balearicus), una specie protetta presente anche nell'area del parco di Monza. Conclusi gli accertamenti, il rospo è stato rilasciato nello stagno dell'oasi di biodiversità gestita dall'Enpa. "Un ambiente ideale per le sue esigenze etologiche, dove potrà continuare la sua vita in sicurezza", ha spiegato l'associazione. L'Enpa ha inoltre reso noto che la donna ha informato il punto vendita del ritrovamento avvenuto tra l'insalata acquistata al banco del supermercato.
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