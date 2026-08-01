Compra l'insalata al supermercato e trova un rospo vivo tra le foglie

Brutta avventura per una donna che aveva appena fatto la spesa e si apprestava a mangiare. Tra le foglie dell'insalata acquistata al supermercato ha infatti trovato rospo vivo. a donna ha evitato di toccarlo direttamente e, seguendo le corrette precauzioni per gli anfibi, lo ha raccolto utilizzando due pezzi di cartone, lo ha sistemato con delicatezza in un contenitore di plastica coperto da una retina e con un sottile strato d'acqua sul fondo. Poi ha avvertito l'Enpa di Monza e le Gev, le Guardie ecologiche volontarie, che hanno raggiunto l'abitazione della donna per prendere in consegna il piccolo animale e trasportarlo al parco Canile di Monza.