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Botte, vessazioni e abusi sui figli piccoli: mamma arrestata a Catania

Cronaca

La donna, una 34enne, è ai domiciliari. Avrebbe sottoposto per anni i bambini a percosse, minacce, umiliazioni e vessazioni, creando un costante clima di paura. I piccoli sono stati allontanati dall'abitazione e collocati in una struttura protetta 

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Violenze nei confronti dei figli piccoli. Una mamma 34enne catanese è stata arrestata dai carabinieri di Ognina per maltrattamenti contro familiari o conviventi.  L'intervento è scattato in mattinata, in un'abitazione in zona Cannizzaro, dove era stata segnalata un'aggressione ai danni di una bambina. Giunti sul posto, i carabinieri hanno raccolto nell'immediatezza le testimonianze dei condomini che avevano assistito ai fatti e documentato con il proprio telefono cellulare l'aggressione. 

Colpita figlia al parco mentre era a terra in lacrime

Dalle immagini visionate dai militari sarebbe emerso che la donna aveva colpito ripetutamente la figlia che si trovava riversa a terra e in lacrime. I militari hanno quindi raggiunto l'abitazione della famiglia, dove erano presenti anche gli altri figli minori della donna. La bambina aggredita presentava evidenti segni al volto ed è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118, che ha riscontrato una tumefazione alla guancia destra. 

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Violenze abituali che andavano avanti da tempo

Nel corso degli accertamenti i carabinieri hanno inoltre constatato gravi condizioni di degrado igienico-sanitario e l'evidente trascuratezza dei minori. Gli approfondimenti investigativi hanno fatto emergere un quadro di violenze abituali che si sarebbero protratte nel tempo. Tutti i figli, infatti, sarebbero stati ripetutamente sottoposti, per anni, a percosse, minacce, umiliazioni e vessazioni, vivendo in un costante clima di paura.  I bambini sono stati immediatamente allontanati dall'abitazione e collocati in una struttura protetta e la 34enne sottoposta agli arresti domiciliari.

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