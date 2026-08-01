Botte, vessazioni e abusi sui figli piccoli: mamma arrestata a Catania

La donna, una 34enne, è ai domiciliari. Avrebbe sottoposto per anni i bambini a percosse, minacce, umiliazioni e vessazioni, creando un costante clima di paura. I piccoli sono stati allontanati dall'abitazione e collocati in una struttura protetta ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Violenze nei confronti dei figli piccoli. Una mamma 34enne catanese è stata arrestata dai carabinieri di Ognina per maltrattamenti contro familiari o conviventi. L'intervento è scattato in mattinata, in un'abitazione in zona Cannizzaro, dove era stata segnalata un'aggressione ai danni di una bambina. Giunti sul posto, i carabinieri hanno raccolto nell'immediatezza le testimonianze dei condomini che avevano assistito ai fatti e documentato con il proprio telefono cellulare l'aggressione.

Colpita figlia al parco mentre era a terra in lacrime Dalle immagini visionate dai militari sarebbe emerso che la donna aveva colpito ripetutamente la figlia che si trovava riversa a terra e in lacrime. I militari hanno quindi raggiunto l'abitazione della famiglia, dove erano presenti anche gli altri figli minori della donna. La bambina aggredita presentava evidenti segni al volto ed è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118, che ha riscontrato una tumefazione alla guancia destra. Leggi anche Roma, 30enne precipitata a Tor Bella Monaca: fermato convivente