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Roma, 30enne precipitata a Tor Bella Monaca: fermato convivente

Cronaca

Decisive le immagini della videosorveglianza presente all’interno dell’edificio. Il fatto è avvenuto lo scorso 13 luglio. A condurre le indagini, coordinate dalla procura, sono stati gli investigatori della polizia

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C’è un fermo per la morte della ragazza romana di 30 anni precipitata lo scorso 13 luglio dal terrazzo del palazzo in cui viveva a Tor Bella Monaca a Roma. Si tratta di un tunisino di 41 anni, fermato dalla polizia come indiziato di delitto, che conviveva con la donna. A condurre le indagini, coordinate dalla procura, sono stati gli investigatori della polizia. Decisive le immagini della videosorveglianza presente all’interno dell’edificio. Dai filmati infatti si vedono i due salire sulla terrazza e poco dopo scendere soltanto il 41enne con in mano la borsetta di lei. I vicini hanno riferito inoltre di aver sentito grida dalla terrazza. L’uomo, già sottoposto all’obbligo di firma, si trova ora in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

 

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