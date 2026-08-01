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Perugia, musicista muore in albergo per una sospetta intossicazione da monossido

Cronaca
©Ansa

L'uomo, 55 anni, si trovava nella stanza d'hotel insieme alla compagna, attualmente in gravi condizioni. Secondo i carabinieri, che indagano sulla vicenda, si sarebbe trattato di un incidente. Gli accertamenti puntano a chiarire se il gas abbia avuto origine da un locale con la caldaia, che si troverebbe nelle vicinanze della camera in cui è avvenuta la tragedia

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Un musicista di 55 anni è morto all'interno della stanza di un albergo del centro di Perugia a seguito di una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. L'uomo, originario della Sicilia, si trovava in albergo insieme alla compagna, attualmente in gravi condizioni. Secondo i carabinieri, che indagano sulla vicenda, si sarebbe trattato di un incidente. Gli accertamenti puntano infatti a chiarire se il gas abbia avuto origine da un locale con la caldaia, che si troverebbe nelle vicinanze della stanza in cui è avvenuta la tragedia. 

La tragedia a Perugia

Il musicista e la compagna si trovavano a Perugia per un concerto alla sala dei Notari, insieme a un gruppo di circa quaranta elementi. L'allarme è scattato dopo che gli altri componenti non hanno visto arrivare la coppia per l'esibizione. 

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