L'uomo, 55 anni, si trovava nella stanza d'hotel insieme alla compagna, attualmente in gravi condizioni. Secondo i carabinieri, che indagano sulla vicenda, si sarebbe trattato di un incidente. Gli accertamenti puntano a chiarire se il gas abbia avuto origine da un locale con la caldaia, che si troverebbe nelle vicinanze della camera in cui è avvenuta la tragedia

Un musicista di 55 anni è morto all'interno della stanza di un albergo del centro di Perugia a seguito di una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. L'uomo, originario della Sicilia, si trovava in albergo insieme alla compagna, attualmente in gravi condizioni. Secondo i carabinieri, che indagano sulla vicenda, si sarebbe trattato di un incidente. Gli accertamenti puntano infatti a chiarire se il gas abbia avuto origine da un locale con la caldaia, che si troverebbe nelle vicinanze della stanza in cui è avvenuta la tragedia.