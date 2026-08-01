Ondata di caldo: oggi bollino rosso in 19 città, domani in 23. LIVE

Cresce la preoccupazione nei settori marittimo e industriale tedeschi per la scarsità di piogge, che sta prosciugando i corsi d'acqua e minacciando l'attività economica. Oggi un tratto del Reno ha brevemente raggiunto lo stesso minimo storico del 2018.

Come altre parti d'Europa, la Germania ha subito quest'anno un deficit di precipitazioni combinato con temperature elevate, fenomeni esacerbati dai cambiamenti climatici causati dall'uomo.

Un portavoce dell'Autorità tedesca per le vie navigabili (Wsv) ha dichiarato all'Afp che, nelle prime ore di stamattina, il livello dell'acqua di un tratto del Reno vicino a Kaub, nella Germania occidentale, ha brevemente raggiunto il livello minimo record stabilito nel 2018. Il livello è poi risalito, ma si prevede un ulteriore calo sabato a Düsseldorf, dove potrebbe scendere a 21 centimetri (il che non vuol dire che il fiume sia profondo 21 centimetri, ma che è 21 cm sopra lo zero idrometrico, un livello arbitrario fissato in base alle minime storiche del fiume, ndr), due centimetri al di sotto del record di ottobre 2018.