Ondata di caldo: oggi bollino rosso in 19 città, domani in 23. LIVE

Ancora temperature roventi con la quarta ondata di calore dell'estate 2026 che continua ad assediare l'Italia. A Cremona il Po non è mai stato così basso: ha superato il record negativo del giugno 2022, quando il livello si era attestato a otto metri e 58 centimetri sotto lo zero idrometrico, scendendo a meno 8,59. E la siccità minaccia l'agricoltura. Coldiretti lancia l'allarme per il riso lombardo: con la mancanza d'acqua, il raccolto è a rischio
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Ancora temperature roventi con la quarta ondata di calore dell'estate 2026 che continua ad assediare l'Italia. A Cremona il Po non è mai stato così basso: ha superato il record negativo del giugno 2022, quando il livello si era attestato a otto metri e 58 centimetri sotto lo zero idrometrico, scendendo a meno 8,59. E la siccità minaccia l'agricoltura. Coldiretti lancia l'allarme per il riso lombardo: con la mancanza d'acqua, il raccolto è a rischio.
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Incendi, Sardegna: fiamme ad Alghero e Ozieri, in volo Canadair e elicotteri
Due grossi incendi stanno impegnando duramente gli agenti del Corpo Forestale ad Alghero e Ozieri, in un pomeriggio già rovente per il caldo, entrambi in provincia di Sassari. Ad Alghero, in località Casa Filibertu, stanno lavorando squadre a terra cordinate dal Corpo Forestale dela Regione Sardegna supportate da tre elicotteri proveniente dalle basi di Bosa e Anela e il Superpuma di Fenosu. Fiamme anche a Ozieri dove il Corpo Forestale sta intervenendo, insieme a squadre di Forestas, volontari e protezione civile in località Acqua Gazzosina, con il supporto di un elicottero proveniente dalla base di Limbara e di un Canadair.
Caldo: in Germania Reno ai minimi, industria sulle spine
Cresce la preoccupazione nei settori marittimo e industriale tedeschi per la scarsità di piogge, che sta prosciugando i corsi d'acqua e minacciando l'attività economica. Oggi un tratto del Reno ha brevemente raggiunto lo stesso minimo storico del 2018.
Come altre parti d'Europa, la Germania ha subito quest'anno un deficit di precipitazioni combinato con temperature elevate, fenomeni esacerbati dai cambiamenti climatici causati dall'uomo.
Un portavoce dell'Autorità tedesca per le vie navigabili (Wsv) ha dichiarato all'Afp che, nelle prime ore di stamattina, il livello dell'acqua di un tratto del Reno vicino a Kaub, nella Germania occidentale, ha brevemente raggiunto il livello minimo record stabilito nel 2018. Il livello è poi risalito, ma si prevede un ulteriore calo sabato a Düsseldorf, dove potrebbe scendere a 21 centimetri (il che non vuol dire che il fiume sia profondo 21 centimetri, ma che è 21 cm sopra lo zero idrometrico, un livello arbitrario fissato in base alle minime storiche del fiume, ndr), due centimetri al di sotto del record di ottobre 2018.
Caldo: Protezione civile Sicilia, a Palermo allerta arancione per rischio incendi
La Protezione Civile Regionale siciliana ha diffuso un avviso relativo al rischio di incendi e ondate di calore, valido fino alla mezzanotte di oggi. A Palermo, per quanto riguarda il rischio incendi, il livello è di preallerta (arancione), pericolosità "media". Temperatura massima percepita 37 gradi centigradi.