Sky Cube 29/7 - Caldo e condizionatori: lusso o bene indispensabile?

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Lo speciale di Sky TG24 sull'ondata di caldo
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Ondata di caldo, aria condizionata: è un lusso o un bene indispensabile? Sky Cube 29/07

Cronaca

Con le temperature elevate salgono i consumi elettrici e i condizionatori sono diventati necessari. Nello Sky Cube Tonia Cartolano, Alessandro Marenzi e Marco Merlo, docente Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano

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