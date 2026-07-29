Sky Cube 29/7 - Caldo e condizionatori: lusso o bene indispensabile?

Con le temperature elevate salgono i consumi elettrici e i condizionatori sono diventati necessari. Nello Sky Cube Tonia Cartolano, Alessandro Marenzi e Marco Merlo, docente Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano
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