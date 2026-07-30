Nuova ondata di caldo, oggi 3 città da bollino rosso: ecco quali

Il livello 3 (rappresentato dal bollino rosso), spiega il ministero della Salute, “indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute”. Oltre a tutti i consigli elencati per i bollini precedenti, nel caso di quello rosso si aggiungono:

Evitare l’attività fisica intensa all’aria aperta durante gli orari più caldi della giornata.

Trascorrere alcune ore in un luogo pubblico climatizzato, in particolare nelle ore più calde della giornata.

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