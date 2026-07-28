Introduzione

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha aperto il 21 luglio 2026 la consultazione pubblica sulla revisione del Codice della strada. Tra i temi sul tavolo, l'ipotesi di abbassare a 17 anni l'età per conseguire le patenti B e C. Intervistato da Sky TG24, il ministro Matteo Salvini ha affermato che "dall'anno prossimo la patente sia per le auto sia per i camion si potrà prendere a 17 anni, secondo le norme europee". Un annuncio che merita alcune precisazioni: la direttiva UE prevede i 17 anni solo per l'auto e in guida accompagnata, mentre l'ipotesi di estendere la soglia ai camion è una proposta italiana in discussione, non una regola europea. E i tempi non sono quelli indicati. Ecco cosa cambierebbe davvero, punto per punto.