In un recente messaggio sui social, il movimento ha denunciato la presenza di "un massiccio dispositivo di forze dell'ordine” nelle scorse ore, che “ha istituito due posti di blocco sulle strade di accesso a Venaus". E ancora: "Il servizio di navette, che fino a quel momento stava consentendo alle persone di lasciare il Festival Alta Felicità, è stato temporaneamente sospeso". Nel messaggio, i manifestanti hanno poi sottolineato che "le persone vengono identificate prima di poter proseguire, sia a bordo dei propri mezzi sia mentre si spostano a piedi". Per il movimento, si tratta di “una chiara prova di forza della Questura di Torino e del Governo".