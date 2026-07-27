Introduzione
Oltre 800 persone sono state identificate dalla polizia a Venaus, in Val di Susa, al termine del Festival Alta Felicità organizzato dal movimento No Tav. Dopo gli assalti dei giorni scorsi durante la protesta No Tav ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità, proseguono le indagini coordinate dalla Procura di Torino con l'ipotesi di reato di devastazione. Ma chi sono i protagonisti del movimento contro la linea Torino-Lione? E quali sono le ragioni della protesta?
Quello che devi sapere
Il movimento No Tav
Il movimento No Tav è una delle realtà di protesta più conosciute d'Italia. Nato all'inizio degli anni Novanta in Val di Susa, in Piemonte, riunisce cittadini, amministratori locali, associazioni ambientaliste, comitati territoriali e attivisti contrari alla realizzazione della nuova linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione.
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Le prime mobilitazioni
Le prime mobilitazioni risalgono ai primi anni Novanta, quando in Val di Susa vengono presentati i progetti preliminari della nuova infrastruttura ferroviaria. Fin dall'inizio, una parte della popolazione locale esprime perplessità sull'impatto dell'opera, dando vita a comitati che negli anni diventano una rete organizzata di associazioni. A seguito degli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine nell'area di Venaus, la protesta si estende a livello nazionale nel 2005, acquisendo una forte visibilità mediatica e coinvolgendo, oltre ai residenti della valle, anche attivisti provenienti da altre regioni.
Le ragioni della protesta
Secondo i manifestanti, la nuova linea ferroviaria avrebbe un impatto ambientale significativo sulla Val di Susa, in particolare gli scavi necessari alla realizzazione del tunnel di base e delle opere collegate. I No Tav ritengono inoltre che la linea ferroviaria esistente possa essere potenziata senza costruire una nuova infrastruttura, ritenendo ingiustificato il costo complessivo dell'opera rispetto ai benefici previsti.
La tutela del territorio
Tra le ragioni al centro della protesta emergono anche la tutela del territorio e la salvaguardia delle risorse naturali. Non solo, emerge anche la questione della richiesta di destinare le risorse pubbliche ad altri settori, come sanità, scuola e trasporto ferroviario locale.
Chi sono i manifestanti
Le manifestazioni, organizzate periodicamente soprattutto in Val di Susa, richiamano migliaia di persone. A prendere parte alle mobilitazioni sono soprattutto residenti della valle, amministratori locali, esponenti di associazioni ambientaliste, collettivi studenteschi, centri sociali e attivisti provenienti da altre aree d'Italia e dall'estero.
Le ragioni di chi sostiene l'opera
Negli anni i governi italiani hanno confermato il sostegno alla Torino-Lione, ritenuta un'infrastruttura strategica per il trasporto ferroviario europeo. Secondo i promotori del progetto, la nuova linea consentirebbe di aumentare la capacità del collegamento tra Italia e Francia, favorendo il trasferimento di una quota maggiore del traffico merci dalla strada alla ferrovia. Per questo, i lavori sono proseguiti nonostante la costante opposizione del movimento No Tav e le periodiche manifestazioni.
Gli scontri
Nel corso degli anni alcune manifestazioni sono sfociate in scontri con le forze dell'ordine, soprattutto in prossimità dei cantieri della Torino-Lione. Anche durante le proteste più recenti gruppi di manifestanti hanno tentato di raggiungere le aree di cantiere. Secondo le autorità, nei disordini sono rimasti feriti numerosi agenti e sono state identificate centinaia di persone. Il movimento No Tav, invece, continua a rivendicare la legittimità della mobilitazione e distingue le proprie iniziative dalla gestione degli episodi di violenza verificatisi durante alcune manifestazioni.
No Tav: “Posti di blocco e persone identificate una prova di forza"
In un recente messaggio sui social, il movimento ha denunciato la presenza di "un massiccio dispositivo di forze dell'ordine” nelle scorse ore, che “ha istituito due posti di blocco sulle strade di accesso a Venaus". E ancora: "Il servizio di navette, che fino a quel momento stava consentendo alle persone di lasciare il Festival Alta Felicità, è stato temporaneamente sospeso". Nel messaggio, i manifestanti hanno poi sottolineato che "le persone vengono identificate prima di poter proseguire, sia a bordo dei propri mezzi sia mentre si spostano a piedi". Per il movimento, si tratta di “una chiara prova di forza della Questura di Torino e del Governo".