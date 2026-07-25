Previsioni meteo, in arrivo grandine e temporali. Poi la quarta ondata di caldo anomaloCronaca
Introduzione
Una perturbazione atlantica sta per portare nuovi temporali sull’Italia, già a partire dalla serata di oggi, sabato 25 luglio. Ma non durerà molto: dietro l’angolo c’è l’arrivo della quarta grande ondata di calore di quest’estate. Ecco cosa aspettarsi nei prossimi giorni (LE PREVISIONI DEL METEO DI SKY TG24).
Quello che devi sapere
Previsioni del meteo, piogge in arrivo al Nord
Entro sera tornerà a scendere la pioggia, a partire da alcune regioni del Nord: inizialmente interesserà Valle d’Aosta e Piemonte, per poi estendersi anche su Lombardia, Liguria e sulla parte alta della Toscana.
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Le previsioni di domenica 26 luglio: temporali e grandine
Come spiegano gli esperti de iLMeteo.it, è nella giornata di domenica 26 luglio che dovrebbe scatenarsi il peggio: i modelli meteorologici individuano una zona di massima allerta sulle coste tra Liguria di Levante, Toscana e Lazio. Su questi territori attendono fenomeni molto violenti, accompagnati da “grandine di grosse dimensioni, raffiche di vento e precipitazioni persistenti”. Il maltempo batterà però anche altrove, con condizioni di instabilità sulla Pianura Padana e sulle Alpi e sulla Campania. Situazione opposta all’estremo Sud, che dovrà fare i conti con un aumento delle temperature.
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Il calore anomalo dei nostri mari
Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, sottolinea come “l’energia devastante” di questi temporali attesi sull’Italia ha un’origine ben precisa: il calore “anomalo” delle acque dei nostri mari, che sono arrivate fino a 28°C davanti alle coste della Liguria e dei versanti tirrenici e addirittura a 30°C in Campania. Si tratta di valori del tutto fuori dalla norma, più vicini a quelli di Cuba e dei Caraibi.
Le previsioni di domenica 26 luglio al Nord
Scendendo nel dettaglio, al Nord la giornata di domenica sarà caratterizzata fin dalle prime ore da un tempo molto instabile, con nubi e precipitazioni sparse che diventeranno poi temporali con locali grandinate e forti colpi di vento: è il fenomeno del downburst. Le temperature sono in diminuzione: i valori massimi sono attesi tra i 25 e i 28°C gradi su tutte le città.
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Le previsioni di domenica 26 luglio al Centro e in Sardegna
La pressione è in diminuzione anche sul Centro: sarà una domenica di temporali in Toscana e di precipitazioni, accompagnate anche da grandine localmente grossa, sul Lazio e probabilmente anche sulle altre regioni centrali, fatta soltanto eccezione per la Sardegna. Anche qui le temperature sono generalmente in calo, con valori massimi compresi tra i 27-28°C della maggior parte delle città e i 33-34°C di Cagliari e Pescara.
Le previsioni di domenica 26 luglio al Sud e in Sicilia
Al Sud la situazione resta più o meno quella di adesso, a parte qualche temporale sulla Campania. Per i territori meridionali le temperature restano anche piuttosto elevate, tra i 30 e i 34°C quasi ovunque.
Le previsioni di lunedì 27 luglio
La nuova settimana si aprirà con una giornata soleggiata e più calda, in particolare al Nord e sui settori tirrenici, ma con isolati rovesci sui settori alpini orientali a partire dal pomeriggio. Al Sud potrebbero scoppiare temporali sulle zone interne della Basilicata e sui rilievi della Calabria.
Le previsioni di martedì 28 luglio
Martedì 28 luglio il quadro inizia a cambiare con più decisione: l’anticiclone africano è in rinforzo, le temperature crescono ancora ovunque, da Nord a Sud.
In arrivo la quarta ondata di caldo sahariano
Dietro l’angolo ci attende infatti un nuovo ribaltone. Non più tardi di mercoledì 29 luglio dovrebbe partire a tutti gli effetti la quarta ondata di caldo sahariano di questi mesi. Sarà lunga: potrebbe arrivare almeno fino al 10 agosto.
Temperature anche sopra i 40°C
Come già successo nelle scorse settimane, le colonnine di mercurio torneranno a schizzare verso l’altro. A Roma e a Milano si prevedono temperature fino a 39°C, mentre al Centro-Sud alcune aree dovrebbero raggiungere ancora una volta i 41-43°C.
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