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Lo speciale di Sky TG24 sull'ondata di caldo
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Previsioni meteo, in arrivo grandine e temporali. Poi la quarta ondata di caldo anomalo

Cronaca
©Ansa

Introduzione

Una perturbazione atlantica sta per portare nuovi temporali sull’Italia, già a partire dalla serata di oggi, sabato 25 luglio. Ma non durerà molto: dietro l’angolo c’è l’arrivo della quarta grande ondata di calore di quest’estate. Ecco cosa aspettarsi nei prossimi giorni (LE PREVISIONI DEL METEO DI SKY TG24).

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Quello che devi sapere

Previsioni del meteo, piogge in arrivo al Nord

Entro sera tornerà a scendere la pioggia, a partire da alcune regioni del Nord: inizialmente interesserà Valle d’Aosta e Piemonte, per poi estendersi anche su Lombardia, Liguria e sulla parte alta della Toscana.

 

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Le previsioni di domenica 26 luglio: temporali e grandine

Come spiegano gli esperti de iLMeteo.it, è nella giornata di domenica 26 luglio che dovrebbe scatenarsi il peggio: i modelli meteorologici individuano una zona di massima allerta sulle coste tra Liguria di Levante, Toscana e Lazio. Su questi territori attendono fenomeni molto violenti, accompagnati da “grandine di grosse dimensioni, raffiche di vento e precipitazioni persistenti”. Il maltempo batterà però anche altrove, con condizioni di instabilità sulla Pianura Padana e sulle Alpi e sulla Campania. Situazione opposta all’estremo Sud, che dovrà fare i conti con un aumento delle temperature.

 

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Il calore anomalo dei nostri mari

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, sottolinea come “l’energia devastante” di questi temporali attesi sull’Italia ha un’origine ben precisa: il calore “anomalo” delle acque dei nostri mari, che sono arrivate fino a 28°C davanti alle coste della Liguria e dei versanti tirrenici e addirittura a 30°C in Campania. Si tratta di valori del tutto fuori dalla norma, più vicini a quelli di Cuba e dei Caraibi.

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Le previsioni di domenica 26 luglio al Nord

Scendendo nel dettaglio, al Nord la giornata di domenica sarà caratterizzata fin dalle prime ore da un tempo molto instabile, con nubi e precipitazioni sparse che diventeranno poi temporali con locali grandinate e forti colpi di vento: è il fenomeno del downburst. Le temperature sono in diminuzione: i valori massimi sono attesi tra i 25 e i 28°C gradi su tutte le città.

 

Per approfondire: Downburst, cos'è il violento fenomeno meteorologico e perché è pericoloso

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Le previsioni di domenica 26 luglio al Centro e in Sardegna

La pressione è in diminuzione anche sul Centro: sarà una domenica di temporali in Toscana e di precipitazioni, accompagnate anche da grandine localmente grossa, sul Lazio e probabilmente anche sulle altre regioni centrali, fatta soltanto eccezione per la Sardegna. Anche qui le temperature sono generalmente in calo, con valori massimi compresi tra i 27-28°C della maggior parte delle città e i 33-34°C di Cagliari e Pescara.

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Le previsioni di domenica 26 luglio al Sud e in Sicilia

Al Sud la situazione resta più o meno quella di adesso, a parte qualche temporale sulla Campania. Per i territori meridionali le temperature restano anche piuttosto elevate, tra i 30 e i 34°C quasi ovunque.

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Le previsioni di lunedì 27 luglio

La nuova settimana si aprirà con una giornata soleggiata e più calda, in particolare al Nord e sui settori tirrenici, ma con isolati rovesci sui settori alpini orientali a partire dal pomeriggio. Al Sud potrebbero scoppiare temporali sulle zone interne della Basilicata e sui rilievi della Calabria. 

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Le previsioni di martedì 28 luglio

Martedì 28 luglio il quadro inizia a cambiare con più decisione: l’anticiclone africano è in rinforzo, le temperature crescono ancora ovunque, da Nord a Sud.

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In arrivo la quarta ondata di caldo sahariano

Dietro l’angolo ci attende infatti un nuovo ribaltone. Non più tardi di mercoledì 29 luglio dovrebbe partire a tutti gli effetti la quarta ondata di caldo sahariano di questi mesi. Sarà lunga: potrebbe arrivare almeno fino al 10 agosto

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Temperature anche sopra i 40°C

Come già successo nelle scorse settimane, le colonnine di mercurio torneranno a schizzare verso l’altro. A Roma e a Milano si prevedono temperature fino a 39°C, mentre al Centro-Sud alcune aree dovrebbero raggiungere ancora una volta i 41-43°C

 

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