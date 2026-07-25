Scendendo nel dettaglio, al Nord la giornata di domenica sarà caratterizzata fin dalle prime ore da un tempo molto instabile, con nubi e precipitazioni sparse che diventeranno poi temporali con locali grandinate e forti colpi di vento: è il fenomeno del downburst. Le temperature sono in diminuzione: i valori massimi sono attesi tra i 25 e i 28°C gradi su tutte le città.

Per approfondire: Downburst, cos'è il violento fenomeno meteorologico e perché è pericoloso