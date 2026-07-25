Maltempo in arrivo al Centro-Nord, allerta arancione in Toscana e gialla in 9 regioniCronaca
Un’area depressionaria di origine atlantica porterà nelle prossime ore rovesci e temporali, anche di forte intensità, su gran parte delle regioni Centro-Settentrionali. La Protezione civile quindi emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse e diverse allerte per le giornate di oggi, 25 luglio, e domani
Sull’Italia è in arrivo un’area depressionaria di origine atlantica che porterà nelle prossime ore rovesci e temporali, anche di forte intensità, su gran parte delle regioni Centro-Settentrionali. Il maltempo inizierà nella serata di sabato a partire dal Nord-Ovest, per estendersi poi al resto del Nord e a parte delle regioni centrali peninsulari nella giornata di domani. Lo rende noto la Protezione civile che sulla base delle previsioni disponibili, d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati -, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse e diverse allerte per le giornate di oggi, 25 luglio, e domani.
La serata di sabato 25 luglio
L'avviso della Protezione Civile prevede per oggi, sabato 25 luglio, temporali, anche di forte intensità, sul Piemonte, in estensione dalla notte a Liguria, Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Marche, Umbria e Lazio, in particolare sui settori settentrionali e orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci intensi, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.
Leggi anche
Meteo, in arrivo grandine e temporali. Poi la quarta ondata di caldo
Le allerte per domenica 26 luglio
Sulla base dei fenomeni previsti, per la giornata di domenica 26 è stata valutata, da mezzanotte e fino alle 14, allerta arancione meteo-idro sull'intero territorio della Toscana. Valutata inoltre allerta gialla sull'intero territorio di Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Marche e Umbria e su settori di Lombardia, Friuli Venezia-Giulia e Lazio. Ecco le allerte nel dettaglio
Moderata criticità per rischio temporali / Allerta Arancione:
Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Alto, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Fiora e Albegna, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia
Moderata criticità per rischio idrogeologico / Allerta Arancione:
Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Alto, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Fiora e Albegna, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia
Ordinaria criticità per rischio temporali / Allerta Gialla:
Emilia Romagna: Montagna piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Alta collina romagnola, Costa ferrarese, Pianura bolognese, Pianura ferrarese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura reggiana di Po, Pianura piacentino-parmense, Montagna romagnola, Pianura reggiana, Pianura modenese, Alta collina piacentino-parmense, Collina bolognese, Montagna bolognese
Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso, Bacino del Livenza e del Lemene
Lazio: Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord
Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente, Bacini Liguri Padani di Levante
Lombardia: Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Laghi e Prealpi orientali, Pianura centrale, Alta pianura orientale
Marche: Marc-2, Marc-6, Marc-1, Marc-3, Marc-4, Marc-5
Piemonte: Pianura Cuneese, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Scrivia, Valli Varaita, Maira e Stura, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valle Tanaro, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Belbo e Bormida, Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline
Toscana: Isole
Umbria: Medio Tevere, Chiascio - Topino, Alto Tevere, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiani - Paglia
Veneto: Dolomiti Occidentali: Agordino, Zoldano, alta Val Boite, Dolomiti orientali: Cadore, Comelico, Pianura centro meridionale e Bassa padovana - Bacini Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Colli Euganei e Colli Berici - Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Costa centro meridionale - Bacini Brenta Bacchiglione, Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Costa meridionale e Delta Po - Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige, Alta pianura trevigiana occidentale - Bacini Piave, Sile, Scolante in Laguna, Prealpi trevigiane - Bacino Livenza, Pianura centro meridionale - Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Fissero Tartaro Canalbianco, Prealpi bellunesi Valbelluna/Feltrino - Bacino Piave, Alta pianura trevigiana orientale - Bacino Livenza, Feltrino - Bacino Cismon, Pianura centro-orientale - Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Pianura polesana centrale - Bacini Fissero Tartaro Canalbianco,Po, Adige, Prealpi trevigiane - Bacino Piave, Lessinia meridionale e alta pianura veronese - Bacino Adige, Costa centro-orientale - Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Costa orientale Bacini Livenza, Lemene, Tagliamento, Pianura tra Livenza e Piave, Pianura orientale - Bacini Livenza, Lemene, Pianura tra Livenza e Piave, Alpago Cansiglio - Bacino Piave, Prealpi orientali, Baldo e Lessinia settentrionale - Bacino Adige, Pianura centrale - Bacini Brenta Bacchiglione, Muson, Scolante in Laguna, Polesine occidentale, Bassa Veronese e Valli Grandi Veronesi - Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige, Pedemontana e alta pianura centrale - Bacini Brenta Bacchiglione Agno-Guà Alpone, Prealpi vicentine Altopiano dei Sette Comuni - Bacini Brenta Bacchiglione Agno
Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / Allerta Gialla:
Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso
Toscana: Isole
Approfondimento
Maltempo, dai bollettini ai colori: come funziona il sistema allerte
Con allerta arancione Comune Firenze chiude parchi e cimiteri
Chiusi parchi e giardini a Firenze - e sospesi e rinviati mercati e spettacoli nelle aree verdi - a causa dell'allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e temporali forti prevista dalla prossima mezzanotte alle ore 14 di domani, domenica 26 luglio. Il Comune di Firenze ha emanato un'ordinanza che dispone la chiusura, per tutta la durata dell'allerta, anche dei cimiteri comunali e delle ciclopiste in riva d'Arno. Nello stesso periodo sarà sospesa anche la fermata 'Cascine' della linea T1 del tram. Stop a mercati, spettacoli, trattenimenti e attrazioni allestiti con strutture mobili all'interno delle aree verdi. Si raccomanda ai cittadini di limitare gli spostamenti non necessari nelle ore interessate dall'allerta, di seguire gli aggiornamenti diffusi attraverso i canali ufficiali dell'Amministrazione e della Protezione civile e di attenersi alle indicazioni fornite dalle autorità fino al termine dell'allerta. L'ordinanza raccomanda inoltre ai cittadini di evitare anche le aree verdi liberamente accessibili e vieta di svolgere attività all'aperto nei parchi, nei giardini pubblici, nelle aree verdi e lungo l'Arno. A Carmignano, in provincia di Prato, il Comune ha già aperto il Coc, il centro operativo comunale della Protezione civile.
Vedi anche
Violenta grandinata sull'autostrada A13, auto danneggiate e feriti
Marche, grandine e nubifragi dalla costa all’entroterra maceratese
Una violenta ondata di maltempo ha colpito ieri le Marche, da Fano a San Benedetto del Tronto, raggiungendo anche la costa e l’entroterra maceratese. Grandine di grosse dimensioni, vento forte e nubifragi hanno provocato danni ad auto, abitazioni, stabilimenti balneari e casette post terremoto. Circa 160 gli interventi dei vigili del fuoco