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Violenta grandinata sull'autostrada A13, auto danneggiate e feriti. VIDEO

Cronaca

Diverse le auto costrette a fermarsi sulla carreggiata. Le violente raffiche e i chicchi di ghiaccio hanno colpito infissi e tetti, con ingenti danni anche per i campi agricoli

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Ondata di maltempo sul Ferrarese, con fenomeni violenti di pioggia, grandine e raffiche di vento che hanno colpito in particolare le frazioni e l'area sud della città nel pomeriggio di martedì 21 luglio.  

"Oltre a una grandinata molto intensa, con chicchi fino a tre centimetri di diametro che hanno distrutto i vetri di diverse auto, infissi e tetti, le violente raffiche di vento hanno abbattuto numerosi alberi e divelto coperture delle case e capannoni", riferisce il sindaco Alan Fabbri, che sottolinea danni "ingenti anche per tutto il mondo agricolo". 

Grandine in autostrada

Su un tratto dell’autostrada A13 Bologna-Padova, proprio nei pressi di Ferrara, la forte grandinata ha provocato almeno un ferito. Numerose le auto colpite dal ghiaccio. Un automobilista ha riportato tagli alle braccia a causa dei vetri rotti.

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