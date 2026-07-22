Diverse le auto costrette a fermarsi sulla carreggiata. Le violente raffiche e i chicchi di ghiaccio hanno colpito infissi e tetti, con ingenti danni anche per i campi agricoli
Ondata di maltempo sul Ferrarese, con fenomeni violenti di pioggia, grandine e raffiche di vento che hanno colpito in particolare le frazioni e l'area sud della città nel pomeriggio di martedì 21 luglio.
"Oltre a una grandinata molto intensa, con chicchi fino a tre centimetri di diametro che hanno distrutto i vetri di diverse auto, infissi e tetti, le violente raffiche di vento hanno abbattuto numerosi alberi e divelto coperture delle case e capannoni", riferisce il sindaco Alan Fabbri, che sottolinea danni "ingenti anche per tutto il mondo agricolo".
Grandine in autostrada
Su un tratto dell’autostrada A13 Bologna-Padova, proprio nei pressi di Ferrara, la forte grandinata ha provocato almeno un ferito. Numerose le auto colpite dal ghiaccio. Un automobilista ha riportato tagli alle braccia a causa dei vetri rotti.
Approfondimento
Caldo, oggi 6 bollini rossi. Maltempo e grandine sulla costa adriatica
Marche, grandine e nubifragi dalla costa all’entroterra maceratese
Una violenta ondata di maltempo ha colpito ieri le Marche, da Fano a San Benedetto del Tronto, raggiungendo anche la costa e l’entroterra maceratese. Grandine di grosse dimensioni, vento forte e nubifragi hanno provocato danni ad auto, abitazioni, stabilimenti balneari e casette post terremoto. Circa 160 gli interventi dei vigili del fuoco