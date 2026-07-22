Diverse le auto costrette a fermarsi sulla carreggiata. Le violente raffiche e i chicchi di ghiaccio hanno colpito infissi e tetti, con ingenti danni anche per i campi agricoli

Ondata di maltempo sul Ferrarese, con fenomeni violenti di pioggia, grandine e raffiche di vento che hanno colpito in particolare le frazioni e l'area sud della città nel pomeriggio di martedì 21 luglio.

"Oltre a una grandinata molto intensa, con chicchi fino a tre centimetri di diametro che hanno distrutto i vetri di diverse auto, infissi e tetti, le violente raffiche di vento hanno abbattuto numerosi alberi e divelto coperture delle case e capannoni", riferisce il sindaco Alan Fabbri, che sottolinea danni "ingenti anche per tutto il mondo agricolo".