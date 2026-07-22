Maltempo nelle Marche, grandine e nubifragi dalla costa all’entroterra maceratese. FOTO
Una violenta ondata di maltempo ha colpito ieri le Marche, da Fano a San Benedetto del Tronto, raggiungendo anche la costa e l’entroterra maceratese. Grandine di grosse dimensioni, vento forte e nubifragi hanno provocato danni ad auto, abitazioni, stabilimenti balneari e casette post terremoto. Circa 160 gli interventi dei vigili del fuoco
- Una violenta ondata di maltempo ha colpito le Marche martedì 21 luglio. I fenomeni più intensi sono stati segnalati a San Benedetto del Tronto, Grottammare e sulle colline tra Acquaviva Picena e Ripatransone, ma anche lungo la costa maceratese, tra Porto Recanati e Civitanova Marche. Grandinate si sono verificate inoltre a Fano e nell’entroterra maceratese, a Pieve Torina, Ussita, Visso e Castelsantangelo sul Nera.
- I violenti temporali sono stati accompagnati da pioggia intensa, forti raffiche di vento e grandine di grosse dimensioni. I fenomeni si sono concentrati soprattutto lungo la fascia costiera, causando danni alle automobili, agli edifici, agli impianti sportivi e agli stabilimenti balneari.
- Nella serata di ieri una violenta grandinata si è abbattuta su San Benedetto del Tronto, Grottammare e sulle colline limitrofe, fra Acquaviva Picena e Ripatransone in particolare.
- La grandinata a San Benedetto del Tronto è iniziata intorno alle 21.30 ed è proseguita per circa quindici minuti. La precipitazione è stata preceduta da una tempesta di lampi e tuoni al largo del mare Adriatico. Secondo le immagini e i video condivisi sui social, alcuni chicchi avevano dimensioni simili a quelle di palline da tennis.
- Nel primo pomeriggio forti raffiche di vento, acquazzoni e chicchi di grandine grandi come noci hanno interessato anche la costa maceratese. Tra Porto Recanati e Civitanova Marche, i temporali, durati pochi minuti, hanno provocato danni ad automobili, finestre e serrande di alcune abitazioni.
- A Civitanova Marche è stata segnalata una tromba d’aria. Le raffiche di vento hanno fatto volare diversi ombrelloni sulla spiaggia, provocando qualche danno negli stabilimenti balneari.
- Una violenta grandinata ha colpito anche Pieve Torina e altre località dell’entroterra maceratese, tra cui Ussita, Visso e Castelsantangelo sul Nera. I chicchi, descritti come grandi quanto albicocche, hanno danneggiato anche le Soluzioni abitative d’emergenza, le casette realizzate dopo il terremoto.
- Sono stati circa 160 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco nelle Marche in seguito ai nubifragi, alla grandine e al vento forte. Le richieste di soccorso si sono concentrate soprattutto lungo la fascia costiera.
- La più colpita la provincia di Pesaro Urbino, 45 interventi dei vigili del fuoco, poi Ancona (55), Macerata (25), Fermo (15) e Ascoli Piceno (23).
- A Fano il sindaco Luca Serfilippi ha attivato il Centro operativo comunale e disposto, dalle 19.30 alle 24, la sospensione degli eventi aperti al pubblico e la chiusura degli impianti sportivi pubblici e privati.