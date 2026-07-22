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Maltempo nelle Marche, grandine e nubifragi dalla costa all’entroterra maceratese. FOTO

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Una violenta ondata di maltempo ha colpito ieri le Marche, da Fano a San Benedetto del Tronto, raggiungendo anche la costa e l’entroterra maceratese. Grandine di grosse dimensioni, vento forte e nubifragi hanno provocato danni ad auto, abitazioni, stabilimenti balneari e casette post terremoto. Circa 160 gli interventi dei vigili del fuoco

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