Una violenta ondata di maltempo ha colpito ieri le Marche, da Fano a San Benedetto del Tronto, raggiungendo anche la costa e l’entroterra maceratese. Grandine di grosse dimensioni, vento forte e nubifragi hanno provocato danni ad auto, abitazioni, stabilimenti balneari e casette post terremoto. Circa 160 gli interventi dei vigili del fuoco

