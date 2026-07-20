Maltempo, forti grandinate tra Mantova e Piacenza: chicchi come palline da ping pong. FOTO
Nella mattinata violenti nubifragi si sono abbattuti su diversi Comuni del bacino del Po tra Lombardia ed Emilia-Romagna. Nel mantovano sono stati registrati danni ingenti ai campi agricoli e a numerosi impianti fotovoltaici. Situazione critica anche per terreni agricoli di piacentino, parmense e reggiano. A Cremona, il temporale ha infranto una delle lastre di vetro che compongono il rosone della cattedrale
- Dopo Milano, colpita il 18 luglio scorso da una forte grandinata che ha interrotto il concerto di Bad Bunny, nella mattinata di oggi un violento nubifragio si è abbattutto sulla provincia di Mantova.
- Chicchi grandi come palline da ping pong hanno sferzato il capoluogo e diversi comuni della provincia, da Suzzara e Gonzaga a Viadana, Asola, Marcaria e Moglia. Alberi abbattuti, strade allagate e danni ai veicoli sono stati segnalati anche in alcuni centri dell'hinterland come Curtatone e Castellucchio.
- La grandine ha provocato ingenti danni alle coltivazioni e agli impianti fotovoltaici della zona. Per tutta la mattinata si sono susseguiti gli interventi dei Vigili del Fuoco mirati alla rimozione di rami caduti e alla ripristino della viabilità. La situazione è critica anche nel cremonese, alla prese con la quarta grandinata in una settimana. Nella cattedrale sono in corso verifiche dopo che il temporale ha infranto una delle lastre di vetro che compongono il rosone.
- Situazione analoga nel basso piacentino dove la grandine ha danneggiato numerosi terreni coltivati. Tra le zone più colpite c'è Monticelli d'Ongina dove chicchi "come albicocche" hanno colpito campi di pomodoro, mais e altre colture. "Non c'è pace nei campi", fa sapere Confagricoltura Piacenza ricordando che solo pochi giorni fa il maltempo aveva duramente colpito il modenese e il reggiano. "Per Piacenza si tratta del terzo fenomeno estremo da inizio giugno", segnala.
- Nelle immagini diffuse dall'associazione degli imprenditori agricoli si vedono campi bersagliati dai chicchi di grandine che hanno trasformato i terreni in un tappeto bianco. In Emilia-Romagna l'ondata temporalesca ha interessato anche il reggiano e il parmense, per poi spostarsi verso la costa. "Siamo di fronte all'ennesimo evento estremo che colpisce duramente le nostre imprese agricole", afferma la presidente di Cia Reggio Emilia, Valeria Villani.