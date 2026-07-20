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Maltempo, forti grandinate tra Mantova e Piacenza: chicchi come palline da ping pong. FOTO

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Nella mattinata violenti nubifragi si sono abbattuti su diversi Comuni del bacino del Po tra Lombardia ed Emilia-Romagna. Nel mantovano sono stati registrati danni ingenti ai campi agricoli e a numerosi impianti fotovoltaici. Situazione critica anche per terreni agricoli di piacentino, parmense e reggiano. A Cremona, il temporale ha infranto una delle lastre di vetro che compongono il rosone della cattedrale

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