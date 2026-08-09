Caldo, ancora bollino rosso in 19 città. Primi temporali al Nord. LIVE

Da domani e fino a venerdì 21 agosto, dalle 7.45 alle 13.15, l'Istituto Comprensivo Paolo e Rita Borsellino di Valenza (Alessandria) mette a disposizione di anziani, malati cronici, bambini e persone sole un'aula climatizzata. Un rifugio climatico ad accesso libero e gratuito per offrire - come spiega il dirigente, Maurizio Primo Carandini - ristoro dalle alte temperature esterne. "Non è - dichiara - un pronto soccorso, è uno spazio già esistente offerto come punto di riferimento per chiunque abbia bisogno di sollievo dal calore. A noi non piace parlare, ma agire. E, così, passiamo dalle teorie ai fatti. La nostra scuola è un luogo perché le cose accadono".