Caldo, ancora bollino rosso in 19 città. Primi temporali al Nord. LIVE

Ondata di caldo e allerte meteo, ancora bollino rosso in 19 città. Temporali al Nord. LIVE
Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia, col bollino rosso confermato in 19 città per le giornate di oggi e domani. Al Nord, tuttavia, temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Allerta gialla in quattro regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta l'Italia, con picchi di 39 gradi a Roma e 37-38 a Milano
in evidenza
Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia, col bollino rosso confermato in 19 città per le giornate di oggi e domani. Al Nord, tuttavia, temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Allerta gialla in quattro regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta l'Italia, con picchi di 39 gradi a Roma e 37-38 a Milano.
Gli approfondimenti:
- Nuova ondata di caldo, ecco fino a quando durerà e quando sarà il picco
- Raccoglie patate in un campo e muore dopo un malore per il caldo
- Il meteo ad agosto: cosa aspettarsi
- Il meteo entra in valigia, gli italiani ripensano le vacanze in base alle temperature
- Ferragosto, 8,4 milioni di italiani in viaggio: mete e spesa attesa
- Ondata di caldo, aria condizionata: è un lusso o un bene indispensabile?
- Gli italiani ripensano le vacanze in base alle temperature
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Ondata di caldo africano sull'Italia, quando finisce? Le previsioni
L’ondata di caldo africano non è ancora finita. L’Italia si prepara a vivere un Ferragosto ancora rovente, con temperature che potranno raggiungere valori estremi in diverse città, ma all’orizzonte si intravede finalmente un possibile cambio di scenario. Dopo settimane di caldo persistente, le ultime proiezioni indicano infatti la finestra nella quale l’anticiclone subtropicale potrebbe finalmente perdere la sua presa sull’Italia. La cautela, però, resta d’obbligo: la previsione dovrà essere confermata dai prossimi aggiornamenti.
Ondata di caldo africano sull'Italia, quando finisce? Le previsioniVai al contenuto
Caldo e afa sull'Italia, come difendere salute e portafoglio in 14 domande e risposte
L'Italia è alle prese con la quarta ondata di caldo: temperature torride e afa persistente stanno mettendo a dura prova milioni di persone, facendo aumentare il ricorso ai climatizzatori ma anche le preoccupazioni per la salute e per i consumi energetici. Per orientarsi tra dubbi, falsi miti e consigli pratici, abbiamo raccolto 14 domande e 14 risposte che aiutano ad affrontare le giornate più torride in sicurezza, proteggendo il benessere e il portafoglio.
Caldo, come difendere salute e portafoglio in 14 domande e risposteVai al contenuto
Caldo, nell'Alessandrino una scuola offre ad agosto un'aula climatizzata
Da domani e fino a venerdì 21 agosto, dalle 7.45 alle 13.15, l'Istituto Comprensivo Paolo e Rita Borsellino di Valenza (Alessandria) mette a disposizione di anziani, malati cronici, bambini e persone sole un'aula climatizzata. Un rifugio climatico ad accesso libero e gratuito per offrire - come spiega il dirigente, Maurizio Primo Carandini - ristoro dalle alte temperature esterne. "Non è - dichiara - un pronto soccorso, è uno spazio già esistente offerto come punto di riferimento per chiunque abbia bisogno di sollievo dal calore. A noi non piace parlare, ma agire. E, così, passiamo dalle teorie ai fatti. La nostra scuola è un luogo perché le cose accadono".
Clima, El Niño si intensifica. Omm: “Presto intensità mai vista prima”
Secondo le previsione dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale il fenomeno arriverà a dominare il clima globale nel periodo tra agosto e ottobre 2026. Aumenteranno, dunque, le probabilità di temperature superiori alla norma in gran parte del mondo, e ci saranno anche cambiamenti significativi nelle precipitazioni.
Clima, El Niño si intensifica. Omm: “Presto intensità mai vista prima”Vai al contenuto
Siccità, all’Italia può costare fino a 74 miliardi e quasi 1 milione di posti di lavoro
La siccità non è solo uno shock immediato e temporaneo per l'agricoltura, ma potrebbe colpire duramente l'economia italiana ed europea per anni, travolgendo investimenti, occupazione e manifattura. È quanto emerge da uno studio condotto da ricercatori della Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici (Cmcc) e del Politecnico di Milano, intitolato Multi-Year Droughts and Their Compounding Economic Impacts in Europe, che per la prima volta analizza i costi economici di una siccità prolungata in Europa.
Siccità, all’Italia può costare quasi 1 milione di posti di lavoroVai al contenuto
Caldo e afa sull'Italia, come difendere salute e portafoglio in 14 domande e risposte
L'Italia è alle prese con la quarta ondata di caldo: temperature torride e afa persistente stanno mettendo a dura prova milioni di persone, facendo aumentare il ricorso ai climatizzatori ma anche le preoccupazioni per la salute e per i consumi energetici. Per orientarsi tra dubbi, falsi miti e consigli pratici, abbiamo raccolto 14 domande e 14 risposte che aiutano ad affrontare le giornate più torride in sicurezza, proteggendo il benessere e il portafoglio.
Caldo, come difendere salute e portafoglio in 14 domande e risposteVai al contenuto
Da secca Danubio emergono carcasse navi guerra mondiale
Il Danubio è talmente in secca che gli scafi di decine di corazzate tedesche della Seconda Guerra Mondiale stanno riemergendo. Il record negativo dovuto al caldo estremo di questa estate ha anche portato le centrali elettriche sull'orlo del collasso e i governi di tutta l'Europa centrale e orientale ad adottare misure per il risparmio energetico. Nel mezzo del fiume che separa la Serbia e la Romania, vicino al porto serbo di Prahovo, è ora visibile uno scafo arrugginito insieme a un albero spezzato dove un tempo sventolava la bandiera nazista. Le navi, alcune ancora cariche di armi, appartenevano alla flotta del Mar Nero della Germania nazista, affondata deliberatamente dai tedeschi durante la ritirata dalla Romania e con l'avanzata delle forze sovietiche in Europa verso la fine della guerra.
Maltempo, oggi allerta gialla in quattro regioni
Piogge e temporali isolati anche nella giornata di oggi su diverse regioni meridionali. La Protezione civile ha diramato un'allerta gialla per diverse zone di quattro regioni, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Questo il dettaglio: ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO IDRAULICO/ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale - ORDINARIA CRITICITÀ' PER RISCHIO TEMPORALI/ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno Basilicata: Basi-A1, Basi-B, Basi-E2, Basi-E1, Basi-A2, Basi-D, Basi-C Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro - ORDINARIA CRITICITÀ' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO/ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale.