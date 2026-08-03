Ferragosto, 8,4 milioni di italiani in viaggio: mete e spesa attesa

Le stime di Cna Turismo e Commercio indicano che in testa alle preferenze dei vacanzieri restano le località balneari: a seguire ci sono le città e i borghi d’arte, e poi ancora le mete di montagna, i laghi e le terme. A crescere però è anche la domanda di turismo attivo e soggiorni all’aria aperta, con particolare attenzione a cammini, cicloturismo, escursionismo, parchi naturali, concerti, festival, sagre e spettacoli ospitati nei siti archeologici. E a risultare importante nella scelta delle mete è sempre più il richiamo delle eccellenze enogastronomiche, dell’artigianato artistico e del patrimonio culturale diffuso.

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