Auto e caro carburanti: 450 euro di benzina per viaggio Torino-Palermo

Il Codacons ha segnalato che “nonostante lo sconto sulle accise, misura che a luglio ha avuto validità per un totale di 7 giorni su 31, la spesa per i rifornimenti di carburanti su strade e autostrade italiane è salita nell'ultimo mese di +782 milioni di euro rispetto a quanto speso a luglio 2025”. Considerata la media ponderata mensile di benzina e gasolio sulla base dei prezzi giornalieri resi noti dal Mimit, e i consumi di carburante sulla rete ordinaria che nel mese di luglio registrano i valori più alti dell'anno (con un totale di circa 2,85 miliardi di litri venduti), su strade e autostrade sono stati spesi a luglio 5,6 miliardi di euro solo per i rifornimenti di diesel e verde: circa 3,4 miliardi di euro per il gasolio e 2,2 miliardi di euro per la benzina.