Diritto alla riparazione, come funziona in Italia? Cosa sapere

Le aziende dovranno garantire la riparazione anche oltre il periodo di garanzia, direttamente oppure tramite altri professionisti, pubblicando informazioni trasparenti sui servizi disponibili e sui prezzi indicativi degli interventi. Dovranno inoltre fornire ai riparatori indipendenti e ai consumatori ricambi, documentazione tecnica e strumenti necessari. Non potranno rifiutare una riparazione soltanto perché il prodotto è già stato riparato da un tecnico indipendente o dallo stesso proprietario, né sostenere esclusivamente che l'intervento sia economicamente sconveniente. Se la riparazione risulterà impossibile, sarà possibile proporre un prodotto ricondizionato.