Inps, al via bonus assunzioni per mamme e incentivi per under 35

"Il governo continua a investire in modo concreto sull'occupazione femminile e giovanile. Non con slogan, ma con misure che incidono direttamente sulle scelte delle imprese e sulle opportunità. L'attivazione dell'esonero contributivo per l'assunzione delle madri con almeno tre figli e l'avvio dell'incentivo alla stabilizzazione dei giovani under 35 vanno nella stessa direzione: più lavoro stabile, più inclusione, più opportunità", ha dichiarato la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone. "Continueremo in questa direzione - ha aggiunto - con misure mirate, semplici e tempestive nell'attuazione per sostenere la qualità del lavoro e la competitività del Paese".

Per approfondire: Lavoro, la disoccupazione sale al 5,7%, quella giovanile al 18,4%. I dati Istat