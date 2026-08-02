Decreto Pa, stretta sui buoni pasto in ferie: le novità

Il decreto dovrebbe comprendere anche un pacchetto di misure dedicate all'università. È previsto uno stanziamento complessivo di 60 milioni di euro, di cui 50 destinati ad aumentare il Fondo di finanziamento ordinario (Ffo) per il 2026. L'obiettivo è accompagnare il passaggio dalla precedente Valutazione della qualità della ricerca (Vqr 2015-2019) alla nuova Vqr 2020-2024 senza penalizzare gli atenei. Grazie alle nuove risorse, le variazioni del finanziamento rispetto al 2025 dovrebbero rimanere comprese tra lo 0 e il 5%, evitando riduzioni dei contributi statali per le università che avrebbero registrato un calo con il nuovo sistema di valutazione. Gli atenei che hanno invece migliorato le proprie performance potranno beneficiare di un incremento delle risorse.