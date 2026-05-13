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Spesa, ora i supermercati Lidl accettano i buoni pasto: ecco quali

Economia
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360 Welfare, Coverflex, Day, Edenred Italia, Satispay e Welfare Pellegrini gli emittori con cui l'azienda ha siglato nuovi accordi. Dal 12 maggio, circa 3,5 milioni di lavoratori possono utilizzare il benefit negli store della catena di supermercati

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A partire dal 12 maggio, i supermercati Lidl accettano i buoni pasto di 360 Welfare, Coverflex, Day, Edenred Italia, Satispay e Welfare Pellegrini. Grazie agli accordi siglati tra l'azienda e gli emittori, circa 3,5 milioni di persone che ricevono il benefit possono utilizzarlo negli 800 store Lidl, sia in formato cartaceo che elettronico.

Il Ceo Brandenburger: "Una scelta per valorizzare la capillarità dei nostri punti vendita"

Per molti lavoratori i buoni pasto sono una risorsa, perchè permettono maggiore flessibilità nella gestione della spesa alimentare. Si tratta, inoltre, di una pratica che negli ultimi anni ha registrato una diffusione significativa, divenendo un sostegno fondamentale alle spese quotidiane delle famiglie. In questo contesto si inserisce la scelta di Lidl. "Dare la possibilità di utilizzare i buoni pasto in tutta la rete Lidl è una scelta che valorizza la capillarità dei nostri punti vendita e ci permette di essere ancora più vicini alla quotidianità dei nostri clienti" ha spiegato il Ceo della rete italiana, Martin Brandenburger.

 

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