Supermarket safari, il trend più curioso del turismo enogastronomico

Corsie di snack e scaffali di frutta come ambasciatori della cultura locale di un Paese. Non più solo luoghi di acquisto ma vere e proprie esperienze da vivere. In un’epoca in cui tutto si fotografa e si posta, la spesa diventa dunque un’avventura culturale, uno dei modi migliori per comprendere l’identità profonda di una destinazione. Perché i corridoi di un supermercato raccontano priorità alimentari, gusti regionali, valori di comunità e perfino tendenze socioeconomiche