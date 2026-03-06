Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Musica

L'Elvis Presley di Baz Luhrmann poggia su una colonna sonora maestosa

Fabrizio Basso

Fabrizio Basso

EPiC: Elvis Presley in Concert racconta l'epopea del King of Rock'n'Roll come mai era accaduto prima; ad accompagnare le immagini c'è una soundtrack di 27 brani giù uscita in cd e digitale e che il 14 aprile sboccerà, per lagioia dei fan, anche in vinile

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ