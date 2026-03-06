MasterChef 2026, l'intervista a Carlotta, Dounia e Matteo Rinaldi: "Vortice emotivo"
I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli li hanno spronati e - all'occorrenza - rimproverati, mentre tra i fornelli riscoprivano sé stessi come mai si erano guardati prima. I tre aspiranti chef, che si sono sfidati fino all'ultima cucinata nel cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, hanno servito dolci a Iginio Massari, guidato Brigate in Norvegia e preparato piatti nel ristorante tristellato di Chef Perbellini, ma non sono ancora sazi
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider