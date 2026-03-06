Al termine di una finale ricca di imprevisti, è Matteo Canzi, a conquistare il titolo di quindicesimo MasterChef italiano. Il giovane brianzolo di Olgiate Molgora in provincia di Lecco conquista il palato dei giudici con il suo personalissimo menu e celebra la gioia di una vittoria tanto ambita quanto meritata: "Ho vinto facendo la cucina che voglio portare io. Me la sono meritata, è un’emozione incredibile, vi amo tutti”. Nel futuro, l'apertura di un ristorante tutto suo