TV Show

Teo vince MasterChef: 'Esco trasformato, ho trovato la serenità nel caos'

Barbara Ferrara

Al termine di una finale ricca di imprevisti, è Matteo Canzi, a conquistare il titolo di quindicesimo MasterChef italiano. Il giovane brianzolo di Olgiate Molgora in provincia di Lecco conquista il palato dei giudici con il suo personalissimo menu e celebra la gioia di una vittoria tanto ambita quanto meritata: "Ho vinto facendo la cucina che voglio portare io. Me la sono meritata, è un’emozione incredibile, vi amo tutti”. Nel futuro, l'apertura di un ristorante tutto suo

