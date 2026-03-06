Offerte Sky
Mondo

Dentro le proteste di Sarajevo: “Uniti con gli studenti serbi”

Ludovica Passeri

In Bosnia-Erzegovina la morte del ventitreenne Erdoan Morankić, travolto da un tram deragliato, ha aperto una nuova stagione di proteste contro la cattiva gestione delle infrastrutture da parte di una politica considerata corrotta e lontana dall'interesse pubblico. Come in Serbia i giovani sono i leader della contestazione. Il reportage

