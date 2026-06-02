Nel 2024 le somme destinate in modo esplicito alla riduzione delle disuguaglianze di genere hanno raggiunto 5,02 miliardi di euro, equivalenti allo 0,47% degli impegni complessivi al netto delle spese per il personale. Rispetto ai 4,31 miliardi registrati nel 2023 si osserva quindi una crescita, destinata a proseguire nei prossimi anni. Le previsioni indicano infatti uno stanziamento di 5,39 miliardi nel 2025 e di 6,41 miliardi nel 2026. L'incremento più consistente è legato soprattutto all'introduzione del bonus mamme previsto per il 2026. Tuttavia, le misure specificamente orientate alla parità continuano a rappresentare una quota limitata della spesa pubblica complessiva. La maggior parte delle risorse resta concentrata in capitoli considerati neutri rispetto al genere, pari a 784,7 miliardi di euro, mentre 175,9 miliardi riguardano interventi sensibili alle differenze tra uomini e donne e 98,3 miliardi attendono ancora una valutazione del loro impatto.

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