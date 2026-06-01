Non è solo una sfida tecnologia ma anche organizzativa, ha detto Panetta, sottolineando come la "trasformazione pone nuovi rischi" e gli "utenti con minore familiarità con le applicazioni digitali sono più esposti alle frodi". Il governatore ha evidenziato poi il crescente fenomeno dei rischi dei cyber attacchi: nel 2023-2025 "gli incidenti che hanno coinvolto le banche italiane sono aumentati dell'80%. Un quadro che sta cambiando con l'intelligenza artificiale, con modelli "avanzati in grado individuare vulnerabilità nei sistemi informatici con rapidità e profondità senza precedenti”.