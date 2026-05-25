La Banca centrale europea ha convocato le banche del continente per un meeting, fissato per martedì 26 maggio, in cui alzerà l'allerta sulla minaccia cyber ai loro sistemi It creata da Claude Mythos, il nuovo modello d'intelligenza artificiale di Anthropic giudicato così potente da poter 'bucare' gli standard di protezione attualmente in uso. Nella riunione - scrive il Financial Times - la Bce intende spingere le banche ad accelerare per una soluzione, inclusa la necessità che le banche statunitensi con tecnologie più avanzate condividano informazioni con gli istituti europei. Anthropic ha consentito l'accesso a un numero limitato di organizzazioni non europee, principalmente statunitensi, nell'ambito del test del modello chiamato 'Project Glasswing'.

"Minacce legate all'Ia devono essere affrontate più velocemente"

Frank Elderson, membro del board Bce vicepresidente del Consiglio di vigilanza sulle banche, ha spiegato al Ft che, data la velocità delle minacce cyber legate all'Ia, queste "devono essere affrontate più velocemente" e martedì "intendiamo sentire le loro valutazioni, far condividere le loro esperienze e sottolineare l'urgenza di questo problema". "Sembra che, se uno dei grandi fornitori di software rilascia una patch, sia possibile fare reverse engineering della vulnerabilità che la patch dovrebbe correggere, non in settimane, ma forse in 30 minuti", ha spiegato Elderson. "Questo significa che, una volta pubblicata la patch, una banca deve avere processi in atto per assicurarsi di applicare queste patch molto più velocemente di quanto non avvenga attualmente secondo le prassi di mercato".