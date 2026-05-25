Che il vento sia cambiato lo si è visto nei giorni scorsi in diverse università americane, quando i consueti discorsi di fine anno tenuti da presidi, professori, ex studenti famosi o ospiti illustri sono stati interrotti dai fischi proprio quando si toccava il tema dell'intelligenza artificiale. "Capisco quella paura, è razionale ed è amplificata ogni giorno da algoritmi che hanno imparato con grande precisione che la paura attira i clic e che l'ansia guida il coinvolgimento", ha detto un sorpreso Eric Schmidt, ex amministratore delegato e poi presidente esecutivo di Google, invitato dall'Università dell'Arizona a tenere un discorso di fine anno sulla tecnologia. Schmidt aveva appena parlato di influenza dell'IA "su ogni professione, ogni aula, ogni ospedale, ogni laboratorio, ogni persona e ogni relazione" e sono partiti fischi e contestazioni dalla platea di giovani.