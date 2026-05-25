Gen Z e intelligenza artificiale, cresce la rabbia e cala l’entusiasmo verso l’IA. I datiTecnologia
Introduzione
Aumenta nella Generazione Z l'ansia da intelligenza artificiale, l'apprensione generata soprattutto dall'impatto che la rapida diffusione di questa tecnologia potrà avere sul futuro del lavoro. Negli Stati Uniti un recente sondaggio condotto tra giovani di età compresa tra 14 e 29 anni ha rilevato che l'entusiasmo nei confronti dell'IA è diminuito del 14% nell'ultimo anno, mentre sono aumentati i sentimenti di rabbia verso questi strumenti. Ne sono una prova tangibile i fischi che hanno accompagnato pochi giorni fa l'intervento dell'ex Ceo di Google, Eric Schmidt, durante una cerimonia all'Università dell'Arizona.
Quello che devi sapere
I dati del sondaggio
Il sondaggio è stato condotto da Walton Family Foundation, Gsv Ventures e Gallup, su un campione di 1.572 giovani. Se da una parte mostra negli Stati Uniti un uso costante dei chatbot da parte del 51% della Generazione Z, i nati tra il 1997 e il 2012, dall'altra fa intravedere delle crepe. Nell'ultimo anno, infatti, il sentimento di questi ragazzi nei confronti dell'IA è diventato significativamente più negativo in tre delle quattro emozioni misurate per la prima volta nel 2025. Il forte consenso è sceso di 14 punti percentuali al 22%, mentre la speranza nei confronti dell'IA è scesa di 9 punti al 18% e la rabbia è aumentata di 9 punti al 31%. Allo stesso tempo, l'ansia nei confronti dell'intelligenza artificiale è "stabile" al 42%.
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I dubbi della Generazione Z
Una buona parte della generazione Z che già lavora - spiega inoltre l'analisi - sostiene che i rischi dell'IA superino i suoi benefici, e la fiducia nel lavoro assistito dall'intelligenza artificiale è inferiore rispetto alla produzione esclusivamente umana. E circa la metà della generazione Z che ancora studia vuole sapere come utilizzare l'IA nell'istruzione post-secondaria o nel futuro lavoro. In pratica si sta creando un conflitto generazionale tra chi trae profitto da questi strumenti e chi deve pensare al futuro lavorativo.
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I fischi a Eric Schimdt
Che il vento sia cambiato lo si è visto nei giorni scorsi in diverse università americane, quando i consueti discorsi di fine anno tenuti da presidi, professori, ex studenti famosi o ospiti illustri sono stati interrotti dai fischi proprio quando si toccava il tema dell'intelligenza artificiale. "Capisco quella paura, è razionale ed è amplificata ogni giorno da algoritmi che hanno imparato con grande precisione che la paura attira i clic e che l'ansia guida il coinvolgimento", ha detto un sorpreso Eric Schmidt, ex amministratore delegato e poi presidente esecutivo di Google, invitato dall'Università dell'Arizona a tenere un discorso di fine anno sulla tecnologia. Schmidt aveva appena parlato di influenza dell'IA "su ogni professione, ogni aula, ogni ospedale, ogni laboratorio, ogni persona e ogni relazione" e sono partiti fischi e contestazioni dalla platea di giovani.
I fischi a Gloria Caulfield
Stessa scena all'Università della Florida Centrale, dove a tenere il discorso era Gloria Caulfield, una dirigente del settore immobiliare ed ex studentessa dell'ateneo. "Che succede? Ok, ho toccato un nervo scoperto", ha detto Caulfield dopo essere stata sommersa di fischi per aver definito l'ascesa dell'IA "la prossima rivoluzione industriale". La manager ha poi ripreso a parlare e si è fermata di nuovo per dire che "fino a qualche anno fa l'intelligenza artificiale non era un fattore nelle nostre vite". A quel punto è stata interrotta dagli applausi degli studenti, nostalgici per un mondo senza questi strumenti.
L’utilizzo di ChatGpt in Italia
E in Italia? Cresce l'utilizzo di ChatGpt e con esso il consumo di elettricità necessario a far muovere le infrastrutture che gestiscono l'intelligenza artificiale. Gli analisti di BestBrokers hanno stilato un report che pone il nostro Paese al quinto posto in Europa per l'uso del chatbot di OpenAI con circa 37,1 milioni di visite mensili. Prima di noi ci sono solo Francia (45,2 milioni di visite mensili), Germania (39,9 milioni), Spagna (39,2 milioni) e Regno Unito (37,1 milioni). Considerando l'attuale quota di traffico italiano verso il sito e l'app mobile di ChatGpt, pari a quasi il 2,19% del globale, gli analisti stimano che ogni italiano invii in media 55 richieste al mese a ChatGpt, per un totale di 2,14 miliardi sulla popolazione nazionale.
Chatgpt consuma più energia di Slovenia o Porto Rico
"Tenendo presente che una domanda richiede 18,9 watt - dicono da BestBrokers - l'Italia necessita mensilmente di circa 40.500 megawatt di elettricità". Si tratta di una quantità di energia che, per gli esperti, è pari a quella che una tipica centrale nucleare di grandi dimensioni (1.000 megawatt) impiegherebbe a produrre in due giorni. Nell'arco di un anno, l'energia elettrica necessaria per elaborare tutte le query provenienti dall'Italia sale a oltre 486 gigawatt, "ovvero la quantità prodotta in 20 giorni da un reattore nucleare di grandi dimensioni". In generale, le infrastrutture che gestiscono ChatGpt consumano 22,15 terawattora all'anno, un'energia superiore all'intero fabbisogno nazionale di Paesi come la Slovenia o Porto Rico.
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