Insta360 GO 3S Pack Retrò, la mini-camera che guarda al passato

GO 3S supporta video fino a 4K 30fps e ha un sistema di stabilizzazione, FlowState, che offre immagini fluide e stabili sia per le riprese di momenti quotidiani sia per le scene in movimento. Tante le modalità video offerte dalla GO 3S. Tra queste c’è ad esempio PureShot 2.0: grazie all’intelligenza artificiale la qualità delle foto migliora automaticamente, riducendo il rumore e ottimizzando la luce e i dettagli, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione, e questo - possiamo confermarlo - consente di ottenere immagini chiare, con colori e dettagli ricchi. Tra le modalità video, ancora, il timelapse, il timeshift, lo slow motion, la registrazione in loop e anche il video FreeFrame, che permette di esportare i filmati in qualsiasi rapporto d’aspetto, ottimo per l’uso sui social. Nel Pack Retrò è possibile ritrovare dei filtri esclusivi, come la pellicola negativa e il film positivo, a cui si aggiungono ben 11 profili di colore integrati, che permettono di dare ai video i toni classici delle pellicole fotografiche senza dover ricorrere all'editing.