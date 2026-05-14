Insta360 GO 3S Pack Retrò, la mini-camera che guarda al passato

Introduzione
Operazione nostalgia per Insta360 che ha lanciato un’edizione limitata della sua mini-camera GO 3S, piccola videocamera in grado di offrire prospettive creative, leggerissima e ideale per riprese in soggettiva
Quello che devi sapere
Che cos’è e come funziona
La nuova GO 3S Pack Retro di Insta360 è l’edizione limitata della videocamera compatta GO 3S che aggiunge un’esperienza di ripresa vintage ispirata alle classiche macchine fotografiche con pellicola. Si tratta di una telecamera leggerissima da trasportare, molto piccola, ideale per riprese a mani libere, che può essere abbinata a un mirino retrò e che permette di inquadrare sia cosa abbiamo davanti, sia noi stessi in modalità selfie. Un prodotto molto particolare destinato a tutti coloro che, pur vivendo in un mondo iper-tecnologico, vogliono ricordare i tempi andati.
Le caratteristiche di Insta360 GO 3S
Partiamo dal cuore pulsante di questo prodotto, e cioè la telecamerina vera e propria, la Insta360 GO 3S. È una camera ultra-leggera che pesa meno di 40 grammi. Permette di girare fino alla qualità 4K ed è ideale per riprese a mani libere grazie anche a un sistema di montaggio magnetico che permette di attaccarla a qualsiasi superficie di metallo e, grazie a una sorta di collanina, anche al collo. La telecamerina integra una stabilizzazione “FlowState” (davvero molto efficace), ben 11 profili di colore, di cui cinque esclusivi per il pack Retro, e la possibilità di effettuare riprese grandangolari. La telecamera è dotata di impermeabilità IPX8 fino a 10 metri e può essere utilizzata anche sott’acqua.
Il Pack Retro
Il Pack Retro, come dicevamo, aggiunge un tocco di “antico” a questa telecamerina ultramoderna: si compone infatti di una custodia all’interno del quale viene posta magneticamente la telecamera. Il case ha un mirino retro per la fotografia di strada, una sorta di specchietto per selfie integrato per facilitare l’inquadratura, un modulo batteria che raddoppia l’autonomia della telecamerina fino a 76 minuti e una skin NFC che apre automaticamente l’app Insta360 se la avviciniamo allo smartphone. La telecamera, per dirla con le parole di Insta360, si trasforma “in un accessorio di moda”, ispirato al look delle macchine fotografiche anni Sessanta. Il mirino ottico, ad altezza vita, permette di ricreare un’esperienza di ripresa “nostalgica” e riprendere con praticità senza usare un vero e proprio display. Lo specchietto per selfie retrò aiuta invece a gestire bene l’inquadratura, anche se all’interno, soprattutto col sole forte, la nostra immagine si intravede ma non viene riflessa in modo nitido. Infine, lo scrivevamo, il modulo batteria del Pack Retro permette di estendere la batteria (che in media dura una mezzoretta) fino a 76 minuti, anche durante le riprese.
Le modalità video
GO 3S supporta video fino a 4K 30fps e ha un sistema di stabilizzazione, FlowState, che offre immagini fluide e stabili sia per le riprese di momenti quotidiani sia per le scene in movimento. Tante le modalità video offerte dalla GO 3S. Tra queste c’è ad esempio PureShot 2.0: grazie all’intelligenza artificiale la qualità delle foto migliora automaticamente, riducendo il rumore e ottimizzando la luce e i dettagli, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione, e questo - possiamo confermarlo - consente di ottenere immagini chiare, con colori e dettagli ricchi. Tra le modalità video, ancora, il timelapse, il timeshift, lo slow motion, la registrazione in loop e anche il video FreeFrame, che permette di esportare i filmati in qualsiasi rapporto d’aspetto, ottimo per l’uso sui social. Nel Pack Retrò è possibile ritrovare dei filtri esclusivi, come la pellicola negativa e il film positivo, a cui si aggiungono ben 11 profili di colore integrati, che permettono di dare ai video i toni classici delle pellicole fotografiche senza dover ricorrere all'editing.
La nostra prova
Generalmente siamo rimasti molto soddisfatti dai video girati con questa camerina, quasi sorpresi a volte dalla qualità video di un prodotto delle dimensioni di un pollice. La risoluzione video è molto più elevata in condizioni di luce buona, i dettagli della pelle e le texture ambientali sono paragonabili alle action cam di fascia alta, la modalità FOV riduce la distorsione ai bordi mantenendo i colori naturali. Abbiamo apprezzato anche il fatto che la telecamera sia sempre pronta all’uso: basta premere un pulsantino per avviare la registrazione, e in circa un secondo si è già operativi. Il pulsante è personalizzabile: nelle impostazioni di default, premendo una volta si scatta una foto, premendo due volte si avvia la registrazione video, premendo a lungo si accende o si spegne la macchina. Ottima anche la possibilità di poter vedere il video in tempo reale sull’applicazione, installabile su smartphone o tablet, la carica della batteria, lo stato della memoria, eventuali notifiche di surriscaldamento. Da notare che con scarsa luminosità la qualità delle riprese tende un po’ a degradare.
Verdetto, disponibilità e prezzi
Di questa telecamerina abbiamo apprezzato soprattutto la versatilità data dai magneti, che permette di attaccarla a superfici metalliche o anche di indossarla, per angolazioni spesso impossibili da ottenere con altre telecamere, l’ottima stabilizzazione e l’app fatta davvero bene. Secondo molti esperti e commentatori, tra l’altro, il design retrò è considerato uno dei più riusciti del brand, rendendo la camera meno un giocattolo e più un oggetto quasi da collezione. Siamo ai prezzi: la versione con 64 gigabyte di memoria costa 279 euro, a 299 euro è possibile acquistare il modello con 128 giga.
Pro e Contro
PRO:
- Resa video
- Versatilità magnetica
CONTRO:
- Riprese con poca luce migliorabili