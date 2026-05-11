Introduzione
Potremmo definirlo una sorta di “punto di rottura” tra i fitness tracker economici e gli smartwatch premium. È stato accolto con entusiasmo dal pubblico - e anche da noi, che l’abbiamo provato al polso per oltre due settimane - sia per la batteria di lunghissima durata, rispetto agli smartwatch più blasonati, sia per le funzionalità dedicate al benessere e allo sport
Quello che devi sapere
Uno smartwatch tuttofare
HUAWEI non usa mezzi termini: questo è uno dei lanci, se non il lancio, più importante dell’anno per l’Italia. WATCH FIT 5 Series si compone di due smartwatch: il top di gamma WATCH FIT 5 Pro e il fratello minore WATCH FIT 5. Si tratta di dispositivi indossabili che puntano moltissimo sulla salute e il benessere dell’utente, con tante funzionalità smart che li rendono anche utili per la vita di tutti i giorni. HUAWEI continua ad essere il numero uno al mondo nei dispositivi indossabili, con oltre 200 milioni di vendita. Negli ultimi anni - complice anche il ban sugli smartphone - si è concentrata soprattutto nei prodotti audio e nei prodotti indossabili, sempre molto eleganti e pieni di tecnologia. La nuova serie segue l’iconico design quadrato con tante evoluzioni sia dal punto di vista estetico, sia dal punto di vista tecnico. Una nuova serie che, per HUAWEI, vuole definire un nuovo standard nel campo degli smartwatch, offrendo tecnologia innovativa pur mantenendo un design ultrasottile e leggero. Noi abbiamo provato per un paio di settimane WATCH FIT 5 Pro, protagonista di questa recensione.
Come si presenta
Ciò che si nota subito appena si estrae dalla confezione il nuovo FIT 5 PRO è che è leggerissimo: pesa infatti solamente 30 grammi. Disponibile in tre colori (l’arancione che HUAWEI ci ha dato in prova, nero e bianco) è realizzato con materiali resistenti e ad alte prestazioni. Addirittura, per la scocca del bianco è stato utilizzato un trattamento superficiale chiamato Micro-Arc Oxid: una tecnologia evoluta dell’anodizzazione, ci spiegano, "che crea uno strato ceramico sopra l’alluminio migliorando la durezza della superficie, la resistenza all’usura e la protezione contro i graffi”. Mentre la versione arancione ha un cinturino a doppio strato super-resistente. Materiali solitamente riservati a dispositivi più costosi. A proposito di resistenza, è possibile utilizzare lo smartwatch sott’acqua fino a 5 ATM (ma - strano! - è meglio non indossarlo durante la doccia o il bagno con sapone). L’orologio presenta bordi simmetrici e più sottili (1,8 millimetri), che permettono di ampliare il rapporto schermo-corpo all’83% e un vetro zaffiro 2.5D. Infine, la lunetta è oliata con una tecnica in alta qualità tipica degli orologi di lusso. Nonostante lo schermo generoso, l’orologio risulta abbastanza impercettibile al polso, ed è dunque molto comodo da indossare H24 (anche la notte) o quando si fa sport.
Il display e la batteria
HUAWEI WATCH FIT 5 presenta un display LTPO AMOLED da 1,92 pollici ultra-luminoso (fino a 3.000 nit sotto il sole), con frequenza di aggiornamento adattiva da 1 a 60 Hz. Un display che abbiamo trovato molto gradevole da consultare e che supera molti competitor, garantendo una leggibilità pressoché perfetta, anche sotto il sole più intenso.
Una delle differenze principali tra questo ed altri smartwatch (anche più blasonati) è che la batteria (al silicio-carbonio, capacità 471 mAh) dura circa una settimana con un uso regolare: HUAWEI promette fino a 10 giorni con un utilizzo leggero mentre con il display sempre attivo siamo sui 4-5 giorni. Il caricatore, di forma tonda, ha un connettore USB-A (tradizionale), e nelle nostre prove ci è sembrato abbastanza rapido.
Un alleato contro la sedentarietà
La maggior parte delle funzionalità del nuovo smartwatch HUAWEI sono incentrate sul benessere e lo sport. Partiamo da quella che può essere certamente utilizzata da quasi tutta la platea degli utenti: i mini-allenamenti. Si tratta, spiegano, di un modo innovativo per mantenersi attivi, ideale per chi ha poco tempo a disposizione. La mascotte dell’orologio, un simpatico panda interattivo, offre la possibilità di monitorare in tempo reale la propria giornata dal punto di vista fisico e di eseguire rapidamente sessioni di esercizio, dai 30 secondi a pochi minuti. Il panda, attraverso la mimica facciale, mostra rapidamente se le nostre giornate sono sedentarie (e se abbiamo bisogno di muoversi). Durante i mini-allenamenti è in grado di fornire un feedback in tempo reale e anche premi per mantenere l’utente motivato. I mini allenamenti integrano 30 set di esercizi che coprono testa, viso, spalle, collo, vita, addome, tra cui stretching del collo, circonduzioni delle spalle, stretching del polso, mobilità della caviglia e così via.
Il monitoraggio delle attività sportive
Il nuovo HUAWEI WATCH FIT 5 è un alleato prezioso per gli appassionati di sport. Supporta oltre 100 diverse modalità di allenamento e, per alcune, ha modalità specifiche di monitoraggio come il ciclismo (diventa un vero e proprio computer da bicicletta, con calcolo della potenza virtuale e della cadenza), il trail run, la corsa, il golf (ha informazioni su ben 17mila campi da golf in tutto il mondo), gli sport acquatici (subacqueo fino a 40 metri). È possibile attivare sessioni di riscaldamento e stretching per diversi sport tra cui corsa, ciclismo, nuoto. E poi si può collegare anche con una vasta gamma di app compatibili di terze parti. Da segnalare il sistema GPS Dual-Band a sei sistemi, preciso e di alto livello.
Il monitoraggio del benessere
Grande attenzione è dedicata anche al monitoraggio del benessere di chi indossa queso smartwatch. L’orologio è dotato di funzionalità avanzate come l’analisi dell’aritmia basata sulle onde di polso (fibrillazione atriale ed extrasistoli), c’è l’app per l’elettrocardiogramma (certificato), quella per il rilevamento della rigidità arteriosa. C’è il monitoraggio completo del sonno con le allerte per le apnee notturne, c’è un’attenzione particolare alla salute femminile che sfrutta un sensore che traccia le tendenze della temperatura del polso per monitorare meglio il ciclo mestruale. Infine, HUAWEI ha sviluppato un sistema che supporta 12 stati emotivi, che promette di aiutare l’utente a riconoscere meglio le emozioni e riprendersi rapidamente da quelle negative, prima che influiscano sull’attività fisica.
App e altre caratteristiche
Tante le app installate sul telefono. Tra queste sveglia, timer, cronometro, torcia, calcolatrice, bussola, barometro, blocco note, registratore vocale, Petal Maps (le mappe di HUAWEI), anche se l’ecosistema di app rispetto ad altri competitor non è vastissimo. Da segnalare che, grazie al collegamento con Curve Pay, è possibile effettuare pagamenti istantanei in tutta sicurezza direttamente dall’orologio. HUAWEI WATCH FIT 5 Pro funziona se abbinato all’app HUAWEI Health. Su iPhone si scarica direttamente dall’App Store, su Android invece si viene ricollegati ad AppGallery (lo store di HUAWEI), che scarica il file di installazione. Noi l’abbiamo provato su Google Pixel, e abbiamo ricevuto un alert (standard, che viene inviato di default a chi scarichi app non dal Play Store) di download "potenzialmente dannoso", ma possiamo confermare che pochi istanti dopo, una volta installata l’app, tutto funziona regolarmente. Su iPhone non è possibile rispondere ai messaggi o accedere alla memoria locale per ascoltare musica.
Verdetto, disponibilità e prezzi
Del nuovo HUAWEI WATCH FIT 5 Pro abbiamo apprezzato sicuramente la leggerezza e la batteria di lunghissima durata, così come i mini-allenamenti e le tante possibilità di monitoraggio della salute. È sicuramente lo smartwatch da scegliere per tutti coloro che, a un prezzo relativamente conveniente, cercano un sistema completo per tenere sotto controllo salute e benessere, grazie anche a un oggetto elegante e resistente. Siamo i prezzi: HUAWEI WATCH FIT 5 Pro costa 299 euro. In occasione del lancio sono presenti numerosi sconti e promozioni. Da segnalare che manca una versione LTE con SIM integrata: dunque per le funzionalità che richiedono internet bisogna sempre portare con sé il telefono collegato.
Pro e Contro
PRO:
- Design e comfort
- Autonomia
- Monitoraggio di sport e salute
CONTRO:
- Ecosistema app di terze parti un po’ limitato
- Non c’è una versione LTE
C’è anche il 5 “normale”
Con 100 euro di meno, al prezzo di 199 euro, HUAWEI propone il “fratello minore” WATCH FIT 5. Disponibile in cinque colori (grigio-verde, viola, verde, bianco e nero), ha un design elegante, pesa meno di 30 grammi, un profilo sottile e uno schermo da 1,82 pollici. Anche su questo prodotto è possibile trovare allenamenti “coinvolgenti”, mini-allenamenti e tante applicazioni in grado di monitorare la salute. Stessa durata della batteria, FIT 5 si differenzia da FIT 5 PRO per essere un po’ meno resistente, un po’ meno luminoso, mentre su questo modello mancano il sensore di temperatura cutanea e il sensore per l’elettrocardiogramma.