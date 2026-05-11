Ciò che si nota subito appena si estrae dalla confezione il nuovo FIT 5 PRO è che è leggerissimo: pesa infatti solamente 30 grammi. Disponibile in tre colori (l’arancione che HUAWEI ci ha dato in prova, nero e bianco) è realizzato con materiali resistenti e ad alte prestazioni. Addirittura, per la scocca del bianco è stato utilizzato un trattamento superficiale chiamato Micro-Arc Oxid: una tecnologia evoluta dell’anodizzazione, ci spiegano, "che crea uno strato ceramico sopra l’alluminio migliorando la durezza della superficie, la resistenza all’usura e la protezione contro i graffi”. Mentre la versione arancione ha un cinturino a doppio strato super-resistente. Materiali solitamente riservati a dispositivi più costosi. A proposito di resistenza, è possibile utilizzare lo smartwatch sott’acqua fino a 5 ATM (ma - strano! - è meglio non indossarlo durante la doccia o il bagno con sapone). L’orologio presenta bordi simmetrici e più sottili (1,8 millimetri), che permettono di ampliare il rapporto schermo-corpo all’83% e un vetro zaffiro 2.5D. Infine, la lunetta è oliata con una tecnica in alta qualità tipica degli orologi di lusso. Nonostante lo schermo generoso, l’orologio risulta abbastanza impercettibile al polso, ed è dunque molto comodo da indossare H24 (anche la notte) o quando si fa sport.