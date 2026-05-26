Google Fitbit Air, il “braccialetto” della salute

Introduzione
È un dispositivo indossabile del tutto simile a un braccialetto, più economico di uno smartwatch e comodissimo da indossare. Non solo: è progettato per sfruttare appieno le potenzialità di Google Health Coach e, in generale, della nuova app Google Health. Abbiamo usato in anteprima il nuovo Fitbit Air che Google ci ha inviato in prova per oltre due settimane, ecco com’è andata
Quello che devi sapere
Il fitness tracker che non si vede
La prima cosa che si nota indossando il nuovo Fitbit Air di Google è la leggerezza: il tracker praticamente non si sente, pesa appena 5 grammi e sembra di portare al polso un normalissimo braccialetto. Fitbit Air non ha un display (tutto si gestisce attraverso la nuova app di Google Health) ma ha solo una placchetta rigida che ospita i sensori e i connettori per la ricarica della batteria. La piccola placchetta è realizzata in policarbonato riciclato e plastica PBT; il cinturino è invece in tessuto, con una fibbietta in acciaio inossidabile. Realizzato per resistere all’acqua fino a 50 metri, è venduto in quattro colori: nero ossidiana, viola lavanda, grigio nebbia e rosso lampone. Fitbit Air si può dunque indossare dalla mattina alla sera, per tutta la notte, e non dà alcun fastidio al polso, né durante lo sport, né durante le attività di tutti i giorni. Quello che abbiamo apprezzato è che, non avendo uno schermo, può essere consultato (attraverso il display del telefono) al bisogno, ma può anche essere ignorato per giornate intere: lavora in background e continua a registrare i dati. Tra l’altro una nota importante di merito riguarda il cinturino: ve ne sono di diversi tipi, da quello incluso di serie (davvero ottimo - si adatta praticamente a tutte le situazioni) a quello sportivo realizzato in silicone fino a quello Moderno premium. C’è anche un cinturino “Performance Loop” progettato in collaborazione con il cestista Stephen Curry per FItbit Air Special Edition: è disponibile, spiegano, “in un’elegante tonalità marrone segale con un tocco di arancione, perfetto per le giornate di partita”.
Le funzionalità principali
Fitbit Air è un partner di benessere. È in grado di controllare H24 la frequenza cardiaca, il monitoraggio del ritmo del cuore, offre avvisi di fibrillazione atriale, controlla la saturazione di ossigeno nel sangue, la frequenza cardiaca a riposo, la variabilità, le fasi e la durata del sonno. Ancora: può controllare i passi fatti ogni giorno, i minuti di attività fisica, la prontezza, i momenti di riposo. E dopo aver impostato i target settimanali può controllare se li stiamo raggiungendo. Per fare questo utilizza un cardiofrequenzimetro ottico, un accelerometro a tre assi con giroscopio, sensori a infrarossi, sensori di temperatura cutanea.
Il monitoraggio del sonno e dell’attività fisica
Tra le caratteristiche anche quella di monitorare in maniera accurata le fasi del sonno e il respiro: ogni mattina si riceverà poi un punteggio e utili informazioni per migliorare il proprio riposo grazie a nuovi modelli di apprendimento studiati da Google. Interessante anche la presenza della sveglia intelligente (oltre che di quella classica, ovviamente), che fa vibrare il tracker nella fase di sonno ottimale, fino a trenta minuti prima dell’orario impostato. Tra l’altro il fatto che questo fitness tracker sia leggerissimo lo rende ideale (molto più degli smartwatch) al monitoraggio del sonno. E poi c’è il tracking degli allenamenti: Fitbit Air li riconosce in automatico ma può anche attivarsi in modalità manuale.
La nuova app di Google
Novità importanti anche per la nuova app di Google Health: oltre ad avere una grafica migliorata, permette di leggere tutti i dati provenienti da Fitbit Air tra cui quelli sulle attività, sul sonno, sullo stato di salute e sul benessere. Ma c’è di più: tutti coloro che sono interessati possono abbonarsi a Google Health Premium: include Chiedi al Coach, sorta di chatbot di intelligenza artificiale in grado di rispondere alle domande sulla propria salute personale; il piano a pagamento permette di creare corsi di fitness che si adattano alle esigenze dell’utente e offre maggiori dettagli sul sonno. È possibile, ad esempio, chiedere a Google: quando è stata l’ultima volta che ho corso 5 kilometri? Quali sono i segnali di allarme del prediabete? Oppure: ho un dolore al ginocchio, puoi suggerirmi un allenamento che non lo sovraccarichi? Oppure ancora: perché stamattina mi sento come se non avessi dormito, che mi consigli? Infine, è possibile monitorare l’alimentazione (in maniera manuale) impostando un obiettivo calorico personalizzato e registrando i propri pasti e l’assunzione di calorie e acqua solamente scattando una foto.
Il Coach
Ma la vera novità è certamente Google Health Coach: grazie all'intelligenza artificiale offre una sorta di guida personalizzata in base al proprio stato di salute e agli obiettivi impostati. Può creare piani di allenamento dinamici su misura, fornire suggerimenti o informazioni proattive che si adattano alle prestazioni in tempo reale, utilizza un algoritmo avanzato per analizzare gli schemi di sonno, fornendo così consigli aggiornati per una comprensione più approfondita della qualità del riposo, integra utili informazioni anche sulla salute femminile. Google Health Coach, spiegano da Big G, è stato creato con Gemini “dopo aver raccolto il feedback di migliaia di utenti attraverso studi di ricerca su larga scala, aver creato un Comitato consultivo per la salute dei consumatori composto da esperti e validato il sistema utilizzando parametri di sicurezza, utilità accuratezza, pertinenza e personalizzazione”. Due punti interessanti: i possessori di Pixel Watch possono utilizzare sia lo smartwatch sia lo smart band collegati alla stessa app Google Health: le informazioni sulla salute, lo sport e il benessere saranno sincronizzate tra dispositivi. Inoltre, all’acquisto di Fitbit Air i clienti Google riceveranno tre mesi di Google Health Premium: al termine il prezzo dell’abbonamento è di 8,99 euro al mese.
La batteria e la compatibilità
Un altro dato molto interessante è la durata della batteria: il nuovo Fitbit Air ha una batteria in grado di durare una settimana e ha una memoria in grado di salvare sette giorni di dati dettagliati sul movimento, un giorno di dati di allenamento, i totali giornalieri per gli ultimi trenta giorni; inoltre è in grado di memorizzare i dati sulla frequenza cardiaca a intervalli di 2 secondi. Il dispositivo è compatibile sia con telefoni Android che con iOS.
Vedetto, disponibilità e prezzi
Ribadiamo che Google Fitbit Air è un fitness tracker comodissimo che quando indossato praticamente ci si dimentica di averlo. Il monitoraggio della salute in background è ottimo, il coach in alcuni casi dà consigli davvero utili. E di notte è davvero comodissimo da indossare per il monitoraggio del sonno, molto più di un orologio. Da notare che a bordo ci sono sensori meno evoluti rispetto a smartwatch più complessi (come ad esempio il Pixel Watch 4), il che potrebbe rendere un po’ meno precisa la registrazione dei picchi della frequenza cardiaca durante allenamenti intensi. Inoltre, manca il GPS: per tracciare i percorsi usa quello dello smartphone associato. Ma per essere un braccialetto così comodo e leggero si tratta di due fattori davvero trascurabili. Fitbit Air ha un prezzo di 99,99 euro, previste offerte nel periodo di lancio.
Pro e Contro
PRO:
- Comodissimo da indossare
- Coach integrato con l’intelligenza artificiale davvero utile
- La batteria dura fino a una settimana
CONTRO:
- Non ha il GPS integrato
- Per un utilizzo approfondito è necessario l’abbonamento a Google Health Premium