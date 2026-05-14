Lito 1 e X1, da DJI i nuovi droni ultra-sicuri per principianti

Durante la nostra prova dobbiamo mettere in luce non solo che il drone è semplice da usare anche dalla prima volta, ma che è sicuro perché in grado di evitare gli ostacoli in maniera molto precisa e ha molte delle caratteristiche che ritroviamo su modelli più costosi e professionali (come un l’ActiveTrack e un fantastico sistema automatico di ritorno alla base preciso anche in luoghi con molti edifici o alberi). Da notare che i video verticali vengono registrati solamente “tagliando” dei video orizzontali e non - come accade in droni di fascia più alta - permettendo alla lente di ruotare. Inoltre, la struttura leggera potrebbe essere poco tollerante agli urti “seri”. Un drone dedicato a principianti più esigenti o a utenti che cercano post-produzione colore e la massima sicurezza a un prezzo contenuto.