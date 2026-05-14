Lito 1 e X1, da DJI i nuovi droni ultra-sicuri per principianti

Introduzione
Il target è chiarissimo: Lito 1 e Lito X1 sono i primi droni “veri” per principianti che vogliono pilotare e non solo usare le funzioni automatiche. Già diventato il nuovo riferimento entry-level nel mondo dei droni, la serie Lito è il proseguimento dell’esperienza della serie DJI Mini: velivoli a pilotaggio remoto leggeri, compatti, potenti con funzionalità di registrazione video di livello cinematografico. Li abbiamo messi alla prova
(ha collaborato Guido Magni)
Quello che devi sapere
La nuova serie Lito
DJI stupisce per numero di prodotti e modelli di droni differenti sul mercato presentando una nuova serie di droni fotografici interamente dedicata ai principianti. Si chiama Lito e comprende due nuovi modelli: quello base Lito 1 e il fratello maggiore Lito X1. Droni più accessibili dei prodotti professionali, in grado di rendere il primo approccio alla fotografia aerea semplice e intuitivo. Entrambi i modelli sono ultraleggeri (meno di 250 grammi, vuol dire che rientrano nella classe C0, quella con meno vincoli normativi), offrono il rilevamento omnidirezionale degli ostacoli (funzione che rende i droni sicuri da pilotare) e permettono di registrare video di qualità professionale grazie anche a modalità intelligenti come ActiveTrack o QuickShots. “Se Lito X1, modello di punta, si distingue per il sensore più avanzato da 48 megapixel e l’integrazione di un LiDAR frontale per una maggiore precisione - spiegano da DJI - Lito 1 offre un’alternativa ancora più economica, pur mantenendo prestazioni solide”.
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Lito X1, tutte le caratteristiche
Partiamo dal modello più completo della serie, il Lito X1. È un drone dotato di sensore CMOS da 1/1,3 pollici con fotocamera da 48 megapixel in grado di catturare dettagli realistici. È dotato di un avanzato sistema di rilevamento omnidirezionale degli ostacoli da 5 lux e di un sensore LiDAR frontale che garantisce voli più sicuri anche in ambienti complessi, quando l’illuminazione è scarsa o quando vi sono molti ostacoli, come in un bosco. Lito X1 permette di registrare video di qualità professionale (HDR con 14 stop di gamma dinamica e D-Log M a 10 bit - caratteristiche abbastanza inusuali su questa fascia di prezzo). Tra le caratteristiche da mettere in luce, anche la presenza di ben 42 gigabyte di memoria interna, che permettono di usare il drone senza dover acquistare, a parte, una schedina di memoria.
Lito X1, la nostra prova
Durante la nostra prova dobbiamo mettere in luce non solo che il drone è semplice da usare anche dalla prima volta, ma che è sicuro perché in grado di evitare gli ostacoli in maniera molto precisa e ha molte delle caratteristiche che ritroviamo su modelli più costosi e professionali (come un l’ActiveTrack e un fantastico sistema automatico di ritorno alla base preciso anche in luoghi con molti edifici o alberi). Da notare che i video verticali vengono registrati solamente “tagliando” dei video orizzontali e non - come accade in droni di fascia più alta - permettendo alla lente di ruotare. Inoltre, la struttura leggera potrebbe essere poco tollerante agli urti “seri”. Un drone dedicato a principianti più esigenti o a utenti che cercano post-produzione colore e la massima sicurezza a un prezzo contenuto.
Lito 1, le caratteristiche principali
DJI Lito 1 è il drone entry-level per eccellenza. È dotato di un sensore CMOS da 1/2 pollice a 8-bit, è in grado di girare video fino a 48 megapixel e ha un sistema di rilevamento omnidirezionale degli ostacoli fino a 5 lux. Non avendo il sensore LiDAR, il rilevamento degli ostacoli a 360° è solo ottico, ma possiamo confermare che è comunque molto valido.
Lito 1, la nostra prova
Ci capita spesso di pilotare droni di marche e caratteristiche diverse, e dobbiamo mettere in luce come Lito 1 sia probabilmente il più semplice da pilotare in assoluto. Nella nostra prova abbiamo notato una buona stabilità (anche durante il temporale - la stessa del modello X1) e un’ottima maneggevolezza, mentre la resa notturna è forse un po’ inferiore. Molti esperti mettono in luce anche come con il calare del sole cala anche l’efficacia dei sistemi di sicurezza, non essendoci a bordo un sensore LiDAR. E poi dobbiamo ricordare che manca una memoria interna: le registrazioni avvengono solamente sulla scheda SD. Un drone ideale per i principianti assoluti, per le famiglie, per gli studenti, per tutti gli utenti orientati a semplicità e prezzo.
Lito X1 e Lito 1, le modalità di volo intelligenti
Su entrambi i modelli sono presenti delle modalità di volo intelligenti come ActiveTrack, QuickShot, MasterShot, Hyperlapse e Panorama che permettono di registrare scene di qualità professionale senza sforzi, facendo svolgere volo e registrazione direttamente al drone, in totale autonomia e sicurezza. A bordo troviamo una batteria che offre una mezzora circa di autonomia (come spesso mettiamo in luce, dipende molto dal vento e dalla velocità con cui muoviamo il drone). E a proposito di vento, il drone è progettato per una resistenza fino a 10,7 m/s. I video possono poi essere trasferiti tramite cavo o anche in modalità “veloce” QuickTransfer, che sfrutta il Wi-Fi fino a 50 MB/s.
Verdetto, disponibilità e prezzi
Dei nuovi Lito abbiamo apprezzato il sistema di rilevamento omnidirezionale degli ostacoli, un’autonomia reale superiore ad altri droni economici, la qualità video che in alcuni momenti ci è sembrata sorprendentemente alta. Da mettere in luce che non c’è rotazione fisica della camera per i video verticali e che la resistenza al vento è buona ma non eccellente, soprattutto con vento sostenuto. Siamo ai prezzi. DJI Lito 1 è in vendita a 339 euro; nella versione Combo Fly More - a 479 euro - è compreso anche il radiocomando RC-N3. DJI Lito X1 costa 419 euro, la versione Combo Fly More (con radiocomando con display RC 2) costa 579 euro.
Pro e Contro
PRO:
- Prezzo interessante
- Tante caratteristiche professionali in droni dedicati ai principianti
CONTRO:
- Per girare i video verticali la camera non ruota