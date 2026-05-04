TCL NXTPAPER 70 Pro, display come la carta per proteggere gli occhi

Introduzione

TCL NXTPAPER 70 Pro 5G è uno smartphone pensato per chi cerca un’esperienza visiva confortevole e avanzata. Il suo punto di forza è il display NXTPAPER, progettato per ridurre l’affaticamento degli occhi grazie a una resa simile alla carta, con minori riflessi e bassa emissione di luce blu, senza rinunciare a colori e definizione. Compatibile con connettività 5G, il dispositivo offre prestazioni fluide per l’uso quotidiano, una buona autonomia e un comparto multimediale orientato a lettura, studio e intrattenimento. Il design è sobrio e moderno. Lo abbiamo provato per voi, ecco le nostre impressioni.