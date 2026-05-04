TCL NXTPAPER 70 Pro, display come la carta per proteggere gli occhi

Introduzione
TCL NXTPAPER 70 Pro 5G è uno smartphone pensato per chi cerca un’esperienza visiva confortevole e avanzata. Il suo punto di forza è il display NXTPAPER, progettato per ridurre l’affaticamento degli occhi grazie a una resa simile alla carta, con minori riflessi e bassa emissione di luce blu, senza rinunciare a colori e definizione. Compatibile con connettività 5G, il dispositivo offre prestazioni fluide per l’uso quotidiano, una buona autonomia e un comparto multimediale orientato a lettura, studio e intrattenimento. Il design è sobrio e moderno. Lo abbiamo provato per voi, ecco le nostre impressioni.
Quello che devi sapere
Le caratteristiche
Sistema operativo
- Android 16
Display
- IPS LCD da 6,9 pollici
- Risoluzione Full HD+
- Refresh rate 120 Hz
- Luminosità fino a 900 nit
- Tecnologia NXTPAPER 4.0 antiriflesso e low blue light
Processore
- MediaTek Dimensity 7300
- CPU Octa‑core
- GPU Mali‑G615 MC2
Memoria
- 8 GB RAM
- Storage interno 256 GB o 512 GB
- Supporto microSDXC
Fotocamere posteriori
- Principale 50 MP (f/1.9, OIS, PDAF)
- Ultra‑grandangolare 8 MP (120°)
- Video fino a 4K@30fps
Fotocamera frontale
- 32 MP
- Video 1080p@30fps
Connettività
- 5G SA/NSA
- Wi‑Fi a/b/g/n/ac
- Bluetooth 5.4
- NFC (dipendente dal mercato)
- USB‑C 2.0 con OTG
Batteria
- 5.200 mAh
- Ricarica rapida 33 W cablata
Audio
- Altoparlanti stereo
- Nessun jack audio da 3,5 mm
Sicurezza e sensori
- Sensore di impronte laterale
- Accelerometro, giroscopio, bussola, prossimità
Un display come la carta
Cuore del progetto è la tecnologia NXTPAPER, che non è un e‑ink ma un pannello LCD da 6,9 pollici con risoluzione Full HD trattato per assorbire i riflessi, attenuare la luce blu e restituire una resa simile alla carta. Il risultato, nell’uso quotidiano, è concreto: leggere documenti, navigare o lavorare su testi lunghi è visibilmente meno stancante rispetto a un tablet tradizionale. La resa cromatica è anche sufficiente per usufruire di contenuti multimediali.
Ideale per lavoro e studio
Non è pensato per chi cerca colori iper-saturi o prestazioni da gaming, ma piuttosto per chi usa il dispositivo come strumento di lavoro leggero, studio o informazione. A bordo troviamo il processore MediaTek Dimensity 7300 accompagnato da 8 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna. È uno smartphone che offre un’esperienza fluida e affidabile nel multitasking, nello streaming e nelle app di produttività. Android 16 gira senza esitazioni, con alcune funzioni pensate proprio per la lettura e la concentrazione, attivabili anche tramite un tasto fisico dedicato alle modalità NXTPAPER.
Foto e video
Il comparto fotografico è equilibrato: sensore principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica, affiancato da un’ultra‑grandangolare, mentre nella parte frontale troviamo una fotocamera selfie da 32 megapixel, più che adeguata per videochiamate e contenuti social. Buona anche la resa video in 4K.
Pro e Contro
Interessante anche l’attenzione all’audio e alla connettività. L’autonomia è un altro punto a favore la batteria da 5.200 mAh, con ricarica rapida fino a 33 W, consente di coprire senza affanni un’intera giornata. Il costo a partire da 270 euro.
PRO:
- Display
- Autonomia
- Costo
CONTRO:
- Stabilizzatore video
- Fotocamera non da top