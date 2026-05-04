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TCL NXTPAPER 70 Pro, display come la carta per proteggere gli occhi

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Giovanni Mirenna

Giovanni Mirenna

Introduzione

TCL NXTPAPER 70 Pro 5G è uno smartphone pensato per chi cerca un’esperienza visiva confortevole e avanzata. Il suo punto di forza è il display NXTPAPER, progettato per ridurre l’affaticamento degli occhi grazie a una resa simile alla carta, con minori riflessi e bassa emissione di luce blu, senza rinunciare a colori e definizione. Compatibile con connettività 5G, il dispositivo offre prestazioni fluide per l’uso quotidiano, una buona autonomia e un comparto multimediale orientato a lettura, studio e intrattenimento. Il design è sobrio e moderno. Lo abbiamo provato per voi, ecco le nostre impressioni.

Quello che devi sapere

Le caratteristiche

Sistema operativo

  • Android 16 

Display

  • IPS LCD da 6,9 pollici
  • Risoluzione Full HD+ 
  • Refresh rate 120 Hz
  • Luminosità fino a 900 nit
  • Tecnologia NXTPAPER 4.0 antiriflesso e low blue light 

Processore

  • MediaTek Dimensity 7300
  • CPU Octa‑core
  • GPU Mali‑G615 MC2

Memoria

  • 8 GB RAM
  • Storage interno 256 GB o 512 GB
  • Supporto microSDXC

Fotocamere posteriori

  • Principale 50 MP (f/1.9, OIS, PDAF)
  • Ultra‑grandangolare 8 MP (120°)
  • Video fino a 4K@30fps

Fotocamera frontale

  • 32 MP
  • Video 1080p@30fps

Connettività

  • 5G SA/NSA
  • Wi‑Fi a/b/g/n/ac
  • Bluetooth 5.4
  • NFC (dipendente dal mercato)
  • USB‑C 2.0 con OTG

Batteria

  • 5.200 mAh
  • Ricarica rapida 33 W cablata 

Audio

  • Altoparlanti stereo
  • Nessun jack audio da 3,5 mm

Sicurezza e sensori

  • Sensore di impronte laterale
  • Accelerometro, giroscopio, bussola, prossimità

TCL NXTPAPER 70 Pro
TCL NXTPAPER 70 Pro
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Un display come la carta

Cuore del progetto è la tecnologia NXTPAPER, che non è un e‑ink ma un pannello LCD da 6,9 pollici con risoluzione Full HD trattato per assorbire i riflessi, attenuare la luce blu e restituire una resa simile alla carta. Il risultato, nell’uso quotidiano, è concreto: leggere documenti, navigare o lavorare su testi lunghi è visibilmente meno stancante rispetto a un tablet tradizionale. La resa cromatica è anche sufficiente per usufruire di contenuti multimediali. 

TCL NXTPAPER 70 Pro
TCL NXTPAPER 70 Pro
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Ideale per lavoro e studio

Non è pensato per chi cerca colori iper-saturi o prestazioni da gaming, ma piuttosto per chi usa il dispositivo come strumento di lavoro leggero, studio o informazione. A bordo troviamo il processore MediaTek Dimensity 7300 accompagnato da 8 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna. È uno smartphone che offre un’esperienza fluida e affidabile nel multitasking, nello streaming e nelle app di produttività. Android 16 gira senza esitazioni, con alcune funzioni pensate proprio per la lettura e la concentrazione, attivabili anche tramite un tasto fisico dedicato alle modalità NXTPAPER.

TCL NXTPAPER 70 Pro
TCL NXTPAPER 70 Pro
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Foto e video

Il comparto fotografico è equilibrato: sensore principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica, affiancato da un’ultra‑grandangolare, mentre nella parte frontale troviamo una fotocamera selfie da 32 megapixel, più che adeguata per videochiamate e contenuti social. Buona anche la resa video in 4K.

TCL NXTPAPER 70 Pro
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Pro e Contro

Interessante anche l’attenzione all’audio e alla connettività. L’autonomia è un altro punto a favore la batteria da 5.200 mAh, con ricarica rapida fino a 33 W, consente di coprire senza affanni un’intera giornata. Il costo a partire da 270 euro.

PRO:

  • Display
  • Autonomia
  • Costo

CONTRO:

  • Stabilizzatore video
  • Fotocamera non da top

 

TCL NXTPAPER 70 Pro
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