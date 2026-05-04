Sonos Play, abbiamo provato il nuovo diffusore audio portatile

Novità in casa Sonos, che ha presentato un nuovo diffusore portatile Wi-Fi+Bluetooth, Sonos Play, ideale come speaker domestico (anche principale, da mettere in bella mostra in soggiorno) ma che può diventare portatile all’occorrenza, da utilizzare in balcone, in giardino o in tutti quei luoghi dove nelle immediate vicinanze non c’è una presa di alimentazione. Sonos Play - spiegano dalla casa americana specializzata in audio ad alta fedeltà - va a completare la lineup del marchio con un modello molto versatile dall’audio stereo ricco, progettato per vivere tra le mura di casa ma capace di spostarsi senza limiti anche all’esterno. Play si presenta con un design compatto ma solido: pesa 1,3 kili, ha una scocca gommata e una certificazione IP67 che resiste a polvere e immersione temporanea (da Sonos assicurano fino a 20 minuti). All’esterno troviamo anche un pratico laccetto e dei pulsanti fisici per gestire le funzioni principali. Le dimensioni sono compatte: Play è alto meno di 20 centimetri per un peso di poco più di un kilo. La batteria offre un’autonomia di circa 24 ore (ma a volume molto sostenuto - ad esempio in un party - può scaricarsi più rapidamente). Incluso nella confezione anche la pratica base di ricarica su cui adagiare Play. Batteria che tra l’altro è sostituibile direttamente dall’utente. A livello audio troviamo una configurazione a tre driver (due tweeter angolati e un mid-woofer). Presente anche un array di microfoni a campo largo che utilizza la tecnologia beamforming per cogliere al meglio i comandi vocali e per gestire una delle funzioni forse più interessanti, Trueplay, che permette di adattare l’audio a qualsiasi ambiente. Piccolo punto a favore anche per la presa USB-C presente a bordo: permette, se vogliamo, di far funzionare il Play come un power bank e di ricaricare lo smartphone. Attraverso l’app di Sonos è possibile gestire tutte le funzionalità principali relative all’audio e modificare l’equalizzazione.