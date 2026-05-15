DJI Power 1000 mini, l'energia facile da trasportare

L’app DJI Home rispecchia perfettamente la filosofia del prodotto: semplice, essenziale e funzionale. Offre un controllo efficace, come il monitoraggio di potenza in ingresso e in uscita, l’attivazione delle porte CA e SDC, la lettura di temperatura e autonomia residua, oltre alla possibilità di regolare la velocità di ricarica e impostare limiti di carica e scarica.

La connessione Bluetooth è particolarmente utile quando si è in mobilità, mentre il Wi-Fi risulta più adatto a un utilizzo domestico o in studio.

L’interfaccia è intuitiva e immediata, e non richiede competenze specifiche.

DJI HOME