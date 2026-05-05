Mic Mini 2, la prova dei nuovi microfoni “stilosi” di DJI

Introduzione
In un mese molto prolifico di nuovi prodotti tech l’azienda cinese ha presentato la seconda generazione del microfono wireless ultra-compatto pensato per creator, giornalisti, volgger e utenti social. Un aggiornamento “evolutivo”, non rivoluzionario, che mantiene la filosofia di semplicità e leggerezza della serie Mini. Lo abbiamo provato in diverse situazioni, ecco tutte le caratteristiche
Quello che devi sapere
Il nuovo Mic Mini
È uno dei microfoni senza fili più leggeri, semplici da usare e abbordabili sul mercato per la registrazione audio omnidirezionale. Venduto nella confezione da uno o da due microfoni, permette di collegarsi con smartphone, tablet, telecamere, fotocamere sia tramite Bluetooth sia tramite un piccolo ricevitore. Tra le caratteristiche principali, un audio uniforme e di alta qualità con tre tonalità vocali preimpostate, due livelli di cancellazione del rumore, una custodia all-in-one e un’ampia gamma di coperture multicolore.
Le caratteristiche principali
Ogni Mic Mini 2 è leggerissimo e compatto: senza la clip di aggancio pesa circa 11 grammi. Mic Mini 2 funziona sia abbinato a un ricevitore (che poi può connettersi con smartphone, laptop, tablet, fotocamere, videocamere) oppure direttamente tramite Bluetooth o anche in modalità diretta con gli altri accessori dell’ecosistema OsmoAudio. Il nuovo microfono è in grado di registrare un audio omnidirezionale fino alla qualità 48 kHz a 24 bit e offre tre tonalità vocali preimpostate: normale, ricca e brillante. Supporta inoltre la cancellazione del rumore a due livelli, che rende questi microfoni ideali per l’uso sia in ambienti chiusi che in quelli più rumorosi, come all’aperto, in fiere, durante grandi eventi. Tra le caratteristiche tecniche anche la limitazione automatica, la regolazione del gain su cinque livelli e la registrazione a doppia traccia con l’app DJI Mimo. La distanza di trasmissione, assicurano dalla casa madre, può arrivare fino a 300-400 metri in base al tipo di ricevitore utilizzato. Per quanto riguarda la batteria, il microfonino può essere utilizzato per circa 10 ore; una custodia di ricarica completamente carica può estendere l’autonomia fino a 48 ore.
Come registrano
Quello che abbiamo rilevato, durante la nostra prova, è certamente l’estrema semplicità di utilizzo. I microfoni sono praticamente plug&play: si collegano in pochi istanti sia via Bluetooth sia, ancora meglio, con il ricevitore e sono subito pronti all’uso: niente menu complessi o settaggi particolari. L’audio è di ottima qualità, potremmo definirlo pulito e caldo, sia durante le registrazioni in luoghi silenziosi sia all’aperto o in luoghi più affollati. Impostando la cancellazione del rumore più “potente” i microfoni sono certamente efficaci nell’eliminare i rumori di fondo, ma potrebbero rendere la voce un po’ più compressa o artefatta. Il meglio di sé questi microfoni lo danno nel parlato a distanza ravvicinata: il dettaglio vocale è sorprendentemente alto. I preset vocali sono poco incisivi e forse non utilissimi da utilizzare nei contesti reali di registrazione, soprattutto in esterna. Molto pratica la custodia di ricarica, che può contenere i microfoni (o il microfono nella confezione singola), il ricevitore e gli accessori. La combinazione tra peso minimo e case multifunzione è ideale per viaggi, reportage o contenuti social continuativi. Da notare che pur essendo i microfoni molto piccoli, il logo DJI in bella vista risulta molto visibile durante le riprese video.
Dei microfoni “stilosi”
Una delle caratteristiche più particolari di questo nuovo microfono è che è possibile renderli colorati, applicando delle coperture magnetiche multicolore che possono essere abbinate al proprio stile o al proprio outfit. Incluse di serie le coperture di colore nero ossidiana e bianco smaltato, mentre nel kit più ampio si trovano anche tutta una serie di altri colori. DJI ha poi collaborato con un’illustratrice di fama internazionale, Victo Ngai, per creare quattro coperture “serie Time”: vendute separatamente, sono state realizzate - spiegano - con l’idea di rappresentare le quattro fasi della vita: Aurora, Marea, Fiamma e Barlume.
Verdetto, prezzi e disponibilità
DJI Mic Mini 2 è uno dei migliori microfoni wireless “non professionali” del 2026, sono semplicissimi da usare e hanno un’ottima autonomia e portabilità. C’è da notare che rispetto alla prima edizione (Mic Mini) le novità non sono moltissime e l’audio e le prestazioni sono quasi identici; Mic 2 aggiunge però i preset vocali (che, come dicevamo, ci sono sembrati poco utili) e le cover magnetiche colorate. Chi necessita di un prodotto più professionale può guardare, invece, ai più costosi DJI Mic 2 (qui la nostra recensione) e Mic 3 (qui la nostra prova), che sono la scelta più indicata per un uso professionale e produzioni complesse multi-microfono.
DJI Mic Mini 2 viene venduto in due versioni. C’è quella più completa, che comprende 2 trasmettitori (cioè due microfoni), il ricevitore più potente e la custodia di ricarica ma anche due paravento (nero e grigio), coperture magnetiche di diversi colori, due clip magnetiche o due magneti per l’aggancio ai vestiti e la custodia da trasporto: costa 99 euro. La versione più economica costa 59 euro e comprende un trasmettitore, il ricevitore più semplice, una custodia di ricarica, un paravento, coperture anteriori nei colori nero ossidiana e bianco smaltato, una clip, un magnete e una custodia da trasporto.
Pro e Contro
PRO:
- Rapporto qualità/prezzo
- Molto semplici da usare
CONTRO:
- Preset vocali non utilissimi