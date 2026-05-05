Mic Mini 2, la prova dei nuovi microfoni “stilosi” di DJI

DJI Mic Mini 2 è uno dei migliori microfoni wireless “non professionali” del 2026, sono semplicissimi da usare e hanno un’ottima autonomia e portabilità. C’è da notare che rispetto alla prima edizione (Mic Mini) le novità non sono moltissime e l’audio e le prestazioni sono quasi identici; Mic 2 aggiunge però i preset vocali (che, come dicevamo, ci sono sembrati poco utili) e le cover magnetiche colorate. Chi necessita di un prodotto più professionale può guardare, invece, ai più costosi DJI Mic 2 (qui la nostra recensione) e Mic 3 (qui la nostra prova), che sono la scelta più indicata per un uso professionale e produzioni complesse multi-microfono.



DJI Mic Mini 2 viene venduto in due versioni. C’è quella più completa, che comprende 2 trasmettitori (cioè due microfoni), il ricevitore più potente e la custodia di ricarica ma anche due paravento (nero e grigio), coperture magnetiche di diversi colori, due clip magnetiche o due magneti per l’aggancio ai vestiti e la custodia da trasporto: costa 99 euro. La versione più economica costa 59 euro e comprende un trasmettitore, il ricevitore più semplice, una custodia di ricarica, un paravento, coperture anteriori nei colori nero ossidiana e bianco smaltato, una clip, un magnete e una custodia da trasporto.