DJI presenta i nuovi microfoni senza fili Mic 2: ecco la nostra prova

Disponibile nella versione con uno o due ricevitori, Mic 2 è un sistema microfonico semplice ma allo stesso tempo potente per registrare audio su smartphone, fotocamere, computer o anche altri prodotti DJI. Ecco tutte le caratteristiche e le nostre impressioni

Tutti i creator, i giornalisti, i blogger e in generale coloro che amano registrare audio hanno da oggi un prodotto in più tra cui scegliere: DJI ha presentato il nuovo DJI Mic 2, sistema microfonico creato - ci spiegano - “con la promessa di catturare la brillantezza di suoni diversi”. Si tratta di un sistema composto, in base alla versione che si acquista, da un trasmettitore e uno o due ricevitori, con la caratteristica di poter registrare contemporaneamente i due flussi audio. Il ricevitore può essere collegato sia ad altri apparecchi DJI (come ad esempio la Osmo Pocket 3) sia a smartphone che a computer o altri dispositivi dotati di Bluetooth, sia anche a fotocamere. La confezione e il funzionamento dei microfoni DJI ci ha inviato in prova la versione più completa, quella con un ricevitore e due microfoni-trasmettitori. All’interno della confezione troviamo anche una comoda custodia in pelle, la custodia di ricarica e due paravento per i due microfoni. Comodo il design a clip, che permette di fissare i microfoni facilmente agli indumenti ma il metodo forse più comodo è quello del magnete, anch’esso presente tra gli accessori. Sul ricevitore troviamo un comodo display OLED in grado di mostrare i livelli audio in tempo reale, la qualità del segnale wireless, il guadagno, i metodi di registrazione e altro ancora. Per monitorare l’audio registrato è anche possibile collegare delle cuffie al ricevitore.

La tecnologia dietro Mic 2 DJI Mic 2 è dotato di 8GB di memoria per ogni trasmettitore. Secondo quanto dichiarato da DJI, offre 14 ore di registrazione audio non compressa a 48 kHz e 24 bit. La distanza di trasmissione audio massima è di 250 metri in ambienti aperti; ogni trasmettitore e ricevitore ha un’autonomia di 6 ore. DJI Mic 2 è dotato di funzioni di cattura audio omnidirezionale ottimizzate per la chiarezza vocale grazie anche a una tecnologia innovativa per la riduzione del rumore in grado - ad esempio - di eliminare i rumori di fondo quando si registra audio in ambienti molto affollati come fiere, stazioni, aeroporti, strade e così via. Anche il vento non è un problema grazie a un paravento che assicura la registrazione di suoni puliti e cristallini. Tra le caratteristiche che abbiamo apprezzato c’è la funzione Safety Track: accanto alla traccia audio principale è possibile registrare simultaneamente anche una seconda traccia, a un livello più basso della prima (-6 dB) in modo tale da proteggere le registrazioni dai picchi audio improvvisi, caratteristici proprio del nostro parlato.