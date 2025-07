"Leggende Pokémon: Z-A", da Mega Dragonite alle altre novità in arrivo

I Pokemon “Mega Evoluti”

Il nuovo ed atteso gioco legato al celebre mondo dei Pokemon sta già creando hype tra i fan della saga e, tra l’altro, vedrà il ritorno della serie Pokémon nella regione di Kalos di X e Y. Questo aspetto, secondo i siti di settore come Ign, porterà con sé “un rinnovato focus sulla popolare meccanica di Mega Evoluzione del franchise”. Il gioco, va sottolineato, includerà Pokémon “Mega Evoluti” completamente nuovi, tra i quali, ad esempio, Mega Dragonite. Ma non solo perché saranno presenti anche creature come Mega Kangaskhan, Mega Absol e Mega Charizard X.

Uno spin-off della serie principale

Pokemon Legends Z-A è una sorta di spin-off della serie principale. E’ ambientato ai giorni nostri, fattore che rende più difficile aggiungere nuovi elementi al Pokédex della regione di Kalos. Tranne, però, quando di mezzo ci sono i Mega Pokémon, ovvero stadi evolutivi aggiuntivi che non richiedono un numero Pokédex personalizzato. Nel gioco, inoltre, i giocatori verranno reclutati per unirsi al Team MZ, un gruppo di eroi la cui missione è proteggere la città di Luminopoli. Tra i personaggi presenti all’interno del gioco ci sono lo stilista Naveen, la ballerina professionista Lida e Urbain e Taunie, a seconda dell'aspetto che si decidere di scegliere per il proprio personaggio.

Alcune dinamiche di gioco

Addentrandosi ancora in alcune dinamiche di gioco, Legends Z-A vedrà il giocatore muoversi, appunto, su Luminopoli esplorando e catturando creature diverse prima di competere nelle classifiche di Z-A Royale usando i Pokémon che sono stati catturati. Èd è proprio attraverso la Z-A Royale che ci si potrà imbattere in Corbeau, capo del Rust Syndicate, un'organizzazione dall'aspetto losco che opera in città. Oltre a combattere, si potrà personalizzare a proprio gusto il personaggio di ciascun utente, con diverse acconciature e colori di capelli, stili e sfumature degli occhi, oltre a numerosi abiti. Un'alleata in questo curioso viaggio sarà Emma, descritta come la migliore detective di Luminopoli. Proprio da lei si riceveranno tutta una serie di missioni secondarie per aiutare gli abitanti della città. E non va dimenticata Mabel, direttrice ad interim del Laboratorio di Ricerca Pokémon, che ricompenserà tutti i progressi registrati nel Pokédex con diversi oggetti di gioco. Per quanto concerne, infine, la storia principale del gioco, questa è basata sulla Megaevoluzione di Pokémon selvatici locali, definita come “Mega Pokémon Rogue”. Per eliminarli sarà necessario utilizzare i Mega Pokémon catturati nel gioco, ma si potrà anche chiedere aiuto ad un altro alleato del Team MZ che combatterà insieme all’utente.