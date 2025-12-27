Apple, le novità in arrivo nel 2026 per iPhone, iPad e Mac

Secondo indiscrezioni, l'anno nuovo potrebbe segnare il debutto sul mercato del primo iPhone pieghevole, candidato a diventare il "top" di gamma tra gli smartphone prodotti dall'azienda di Cupertino. Sul fronte dei MacBook possibili novità includono il lancio della versione economy e l'uso dello schermo touch. Non è esclusa un'accelerazione rispetto al lancio degli Apple Glasses con un anticipo di qualche mese rispetto al 2027 ascolta articolo

L'anno che sta per iniziare si annuncia ricco di novità in casa Apple, alcune delle quali promettono di essere radicali. Per il momento si tratta principalmente di indiscrezioni in attesa di avere sotto mano le date sui lanci: ecco cosa sappiamo.

iPhone pieghevole Da anni circolano rumors sull'esordio del primo smartphone pieghevole prodotto dal colosso californiano e il 2026 potrebbe segnare quel momento. Secondo i siti specializzati The Information e MacRumors, una possibile data da segnare sul calendario è settembre quando, nel mese dedicato alle presentazioni ufficiali, Apple potrebbe svelare in un colpo solo l'iPhone pieghevole, novità assoluta candidata a diventare "top" di gamma, insieme a iPhone 18 Pro e Pro Max. Slitterebbe invece alla primavera 2027 il lancio del modello standard iPhone 18 e della versione economica 18E. Secondo le indiscrezioni, il dispositivo dovrebbe includere un display interno tra 7 e 8 pollici e un pannello esterno più piccolo, tra i 5 e i 6 pollici. Per quanto riguarda il design, a marzo 2025 Mark Gurman di Bloomerg ha anticipato somiglianze con il Samsung Galaxy Z Fold 7 con apertura a libro e modem a basso consumo energetico. Le bocche sono cucite naturalmente anche sul prezzo che, tuttavia, stando alle prime stime potrebbe inserirsi in una fascia "alta" staccando il modello Pro Max.

MacBook Il 2026 potrebbe rappresentare l'anno della svolta per la gamma MacBook con il debutto di due nuovi modelli. A partire dal dispositivo "economico" basato sulla tecnologia A18 Pro utilizzata sugli iPhone 16 Pro e 16 Pro Max che dovrebbe dimezzare i costi del portatile. Nella seconda parte dell'anno, l'azienda di Cupertino potrebbe inoltre introdurre sui suoi dispositivi la tecnologia Oled e i pannelli touch screen. Per quanto riguarda il design, MacBook Pro 2026 dovrebbe includere un aspetto più sottile senza rinunciare agli attacchi, e non è escluso l'arrivo della connettività 5G. iPad L'anno dei tablet in casa Apple si aprirà con il nuovo iPad Air dotato di chip M4, che punta a colmare il divario con la versione Pro mantenendo al contempo un prezzo contenuto. L'aggiornamento garantirà l'utilizzo dell'Apple Intelligence. Lo sblocco verso la galassia dell'intelligenza artificiale sviluppata dall'azienda della Mela verrebbe garantito anche sull'iPad base tramite l'introduzione del chip A18. Le novità sul design si concentrano principalmente sul possibile display da 600 nit esteso al modello da 11 pollici e su nuovi colori per differenziare la gamma. Scendono invece le quotazioni per l'introduzione nel 2026 della tecnologia Oled prevista per il MacBook. Apple Watch L'ora delle novità potrebbe scoccare anche sugli Apple Watch con un design rinnovato mutuato dal modello Ultra. Sul fronte hardware, potrebbero debuttare nuovi sensori disposti ad anello sotto la cassa e lettori d'impronta integrati.