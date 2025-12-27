Apple, le novità in arrivo nel 2026 per iPhone, iPad e Mac

Secondo indiscrezioni, l'anno nuovo potrebbe segnare il debutto sul mercato del primo iPhone pieghevole, candidato a diventare il "top" di gamma tra gli smartphone prodotti dall'azienda di Cupertino. Sul fronte dei MacBook possibili novità includono il lancio della versione economy e l'uso dello schermo touch. Non è esclusa un'accelerazione rispetto al lancio degli Apple Glasses con un anticipo di qualche mese rispetto al 2027
L'anno che sta per iniziare si annuncia ricco di novità in casa Apple, alcune delle quali promettono di essere radicali. Per il momento si tratta principalmente di indiscrezioni in attesa di avere sotto mano le date sui lanci: ecco cosa sappiamo.
iPhone pieghevole
Da anni circolano rumors sull'esordio del primo smartphone pieghevole prodotto dal colosso californiano e il 2026 potrebbe segnare quel momento. Secondo i siti specializzati The Information e MacRumors, una possibile data da segnare sul calendario è settembre quando, nel mese dedicato alle presentazioni ufficiali, Apple potrebbe svelare in un colpo solo l'iPhone pieghevole, novità assoluta candidata a diventare "top" di gamma, insieme a iPhone 18 Pro e Pro Max. Slitterebbe invece alla primavera 2027 il lancio del modello standard iPhone 18 e della versione economica 18E. Secondo le indiscrezioni, il dispositivo dovrebbe includere un display interno tra 7 e 8 pollici e un pannello esterno più piccolo, tra i 5 e i 6 pollici. Per quanto riguarda il design, a marzo 2025 Mark Gurman di Bloomerg ha anticipato somiglianze con il Samsung Galaxy Z Fold 7 con apertura a libro e modem a basso consumo energetico. Le bocche sono cucite naturalmente anche sul prezzo che, tuttavia, stando alle prime stime potrebbe inserirsi in una fascia "alta" staccando il modello Pro Max.
Approfondimento
App Store Awards, migliori app e giochi del 2025 secondo Apple
MacBook
Il 2026 potrebbe rappresentare l'anno della svolta per la gamma MacBook con il debutto di due nuovi modelli. A partire dal dispositivo "economico" basato sulla tecnologia A18 Pro utilizzata sugli iPhone 16 Pro e 16 Pro Max che dovrebbe dimezzare i costi del portatile. Nella seconda parte dell'anno, l'azienda di Cupertino potrebbe inoltre introdurre sui suoi dispositivi la tecnologia Oled e i pannelli touch screen. Per quanto riguarda il design, MacBook Pro 2026 dovrebbe includere un aspetto più sottile senza rinunciare agli attacchi, e non è escluso l'arrivo della connettività 5G.
iPad
L'anno dei tablet in casa Apple si aprirà con il nuovo iPad Air dotato di chip M4, che punta a colmare il divario con la versione Pro mantenendo al contempo un prezzo contenuto. L'aggiornamento garantirà l'utilizzo dell'Apple Intelligence. Lo sblocco verso la galassia dell'intelligenza artificiale sviluppata dall'azienda della Mela verrebbe garantito anche sull'iPad base tramite l'introduzione del chip A18. Le novità sul design si concentrano principalmente sul possibile display da 600 nit esteso al modello da 11 pollici e su nuovi colori per differenziare la gamma. Scendono invece le quotazioni per l'introduzione nel 2026 della tecnologia Oled prevista per il MacBook.
Apple Watch
L'ora delle novità potrebbe scoccare anche sugli Apple Watch con un design rinnovato mutuato dal modello Ultra. Sul fronte hardware, potrebbero debuttare nuovi sensori disposti ad anello sotto la cassa e lettori d'impronta integrati.
Approfondimento
Apple Worldwide Developers Conference 2025, tutte le novità annunciate
AirPods
Sono al centro delle indiscrezioni sul 2026 anche gli AirPods con possibili avanzamenti relativi ad audio spaziale e sensori biometrici. L'azienda di Cupertino starebbe sondando la possibilità di inserire sensori capaci di misurare i parametri fisiologici, dalla frequenza cardiaca all'affaticamento respiratorio creando un "ponte" con l'ecosistema "Health" installato su iPhone e Apple Watch. Novità potrebbero riguardare inoltre la forma degli auricolari con un design morbido che punti a migliorare la tenuta sull'orecchio in caso di sport o sudorazione per uso prolungato.
Apple Glasses
I tempi si annunciano maturi anche per un possibile lancio di Apple Glasses, gli occhiali di realtà aumentata il cui progetto è in gestazione da diversi anni. Ne è una prova la "migrazione" sul prodotto del team che si sta occupando del futuro di Vision Pro, i visori di realtà aumentata lanciati a febbraio 2024 e mai del tutto decollati. L'azienda di Tim Cook avrebbe dunque accelerato la sfida lanciata nei mesi scorsi da Meta con i Ray-Ban Display, schermi dove convergono notifiche e comandi vocali.
Approfondimento
WWDC 2025, Apple presenta iOS 26 e il nuovo design Liquid Glass
Apple
Apple, presentati i nuovi prodotti, tra cui l'iPhone17. FOTO
Presentati a Cupertino i nuovi prodotti Apple, dall’iPhone 17, con la nuova variante Air, agli Apple Watch fino agli AirPods Pro di terza generazione: ecco cosa sapere