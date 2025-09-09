Apple, presentati i nuovi prodotti, tra cui l'iPhone17. FOTO

Apple, presentati iPhone17 e nuovi prodotti: prezzi e quando arrivano in Italia. FOTO
Presentati a Cupertino i nuovi prodotti Apple, dall’iPhone 17, con la nuova variante Air, agli Apple Watch fino agli AirPods Pro di terza generazione: ecco cosa sapere
- Al centro della scena c'è la nuova famiglia di iPhone 17, che segna un cambio di passo soprattutto sul fronte del design: tra i 4 presentati, il più chiacchierato è senza dubbio l’iPhone 17 Air, sottilissimo e leggerissimo. Dotato del chip A19 Pro, questo telefono presenterà solo 5,6 millimetri di spessore e avrà una fotocamera da 48 megapixel. Inoltre, il nuovo iPhone Air accetterà solo eSIM, le sim elettroniche, in tutto il mondo
- Tra le novità del nuovo modello base di iPhone17 c’è il Ceramic Shield 2, soprattutto per quanto riguarda il vetro. Ad alimentare il nuovo iPhone 17 c'è il chip A19 a 6-core. Migliorata la batteria, ora in grado di durare "anche un'intera giornata" impegnativa. iPhone 17 ha due fotocamere posteriori: una Fusion Main Camera da 48 megapixel, una Telephoto 2x da 12 megapixel
- Ridisegnati gli iPhone17 Pro: sia gli iPhone17 Pro che gli iPhone 17 Pro Max hanno una nuova camera di vapore per la dissipazione del calore in grado di raffreddare meglio il telefono quando impegnato in operazioni complesse. In più ha un design in alluminio Unibody che con il Ceramic Shield 2 migliora la resistenza alle cadute e alle scheggiature. Le tre fotocamere sono da 48 megapixel e per la prima volta sono tutte in altissima definizione
- Vengono introdotte le nuove cover realizzate in TechWoven, una plastica che prende il posto del poco riuscito FineWoven lanciato nel 2024. Tra gli accessori rimane presente anche il laccetto magnetico, pensato per portare l’iPhone Pro appeso al collo.
- In Italia i prezzi di iPhone sono per la versione base da 256GB 979 euro (o 40,79 euro al mese), mentre per gli iPhone AIR si parte da 256GB con 1.239 euro (o 51,62 euro al mese). Gli iPhone 17 PRO, invece, avranno prezzi a partire dal taglio da 256GB di 1.339 euro (o 55,79 euro al mese), mentre gli iPhone 17 PRO MAX avranno per il taglio da 256GB un prezzo di 1.489 euro (o 62,04 euro al mese)
- Non mancano novità anche per Apple Watch: la Series 11 sarà più efficiente e resistente, oltre ad essere in grado di avvisare l'utente in caso di ipertensione. Migliora anche il tracciamento del sonno. Presentato anche l'Ultra 3, che vanta un display ancora più luminoso e un corpo più resistente. Tra le novità c'è la connettività satellitare, per restare in contatto con i propri cari e condividere la propria posizione anche senza copertura satellitare
- Debutta anche l’inedito Apple Watch SE di terza generazione, concepito come proposta più accessibile dell’intera serie. Nonostante il prezzo contenuto, il dispositivo integra diverse funzioni avanzate: tra queste c'è lo Sleep Score, la segnalazione di eventuali apnee notturne e la misurazione della temperatura corporea durante il riposo. Al suo interno il chip S10, che abilita controlli gestuali già visti sugli altri modelli. Infine, rispetto al predecessore, è stato introdotto il caricamento rapido, ora fino al doppio più veloce
- Ecco i prezzi ufficiali degli Apple Watch in Italia: per i Watch Series 11 si parte da 459 euro per il modello 42MM ALUMINUM SPORT BAND GPS; per i Watch Ultra 3: si parte da 909 euro per il modello 49MM TITANIUM TRAIL LOOP, mentre per i Watch SE 3: si parte da 279 euro per il modello 40MM ALUMINUM SPORT BAND GPS
- Sul fronte audio, ecco i nuovi AirPods Pro 3: si registra un miglioramento dell'isolamento e della cancellazione del rumore (2 volte migliore della generazione 2, addirittura 4 volte rispetto alla prima generazione); una batteria migliore e anche la traduzione simultanea. Il design rinnovato permette una comodità e stabilità maggiore nelle orecchie. Per la prima volta in assoluto sarà possibile usare le Airpods per misurare la frequenza cardiaca
- Apple ha confermato anche il prezzo degli AirPods 3 Pro, che in Italia costeranno 249 euro