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Amazon Kindle, addio ai vecchi modelli dal 20 maggio: quali comprare

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Da oggi alcuni vecchi modelli di Kindle vanno in pensione. Amazon interrompe il supporto per i dispositivi usciti prima del 2012: non è più possibile acquistare, scaricare o prendere in prestito nuovi ebook. I libri già presenti sui dispositivi resteranno comunque accessibili. Ecco quali modelli scegliere per chi decide di aggiornare il proprio e-reader

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