Amazon Kindle, addio ai vecchi modelli dal 20 maggio: quali comprare
Da oggi alcuni vecchi modelli di Kindle vanno in pensione. Amazon interrompe il supporto per i dispositivi usciti prima del 2012: non è più possibile acquistare, scaricare o prendere in prestito nuovi ebook. I libri già presenti sui dispositivi resteranno comunque accessibili. Ecco quali modelli scegliere per chi decide di aggiornare il proprio e-reader
- Kindle Colorsoft è il nuovo modello della gamma Amazon dotato di schermo e-ink a colori da 7 pollici. La resa cromatica è pensata per essere naturale e con contrasto elevato, caratteristica che lo rende adatto alla lettura di fumetti, libri illustrati e manuali tecnici con immagini e grafici. Permette inoltre di evidenziare il testo in più colori ed è dotato di illuminazione regolabile, autonomia fino a 8 settimane e resistenza all’acqua. È disponibile su Amazon al prezzo di 199,99 euro.
- Kindle Scribe unisce in un solo dispositivo un e-reader e un taccuino digitale. È dotato di schermo e-ink da 10,2 pollici a 300 ppi e include una penna che non necessita di ricarica. Tra le funzioni principali c’è Active Canvas, che permette di scrivere direttamente sui libri creando automaticamente uno spazio dedicato alle note. È disponibile su Amazon al prezzo di 344,99 euro.
- Kobo Clara Colour è un lettore di ebook dotato di display antiriflesso a colori da 6 pollici e tecnologia ComfortLight PRO, che riduce automaticamente la luce blu e migliora la visibilità durante la lettura notturna. Con 16 GB di memoria interna, è disponibile su Amazon al prezzo di 169 euro.
- Amazon Kindle è il modello “base” della gamma e rappresenta la soluzione più semplice per chi cerca un buon rapporto qualità-prezzo. È dotato di schermo antiriflesso da 6 pollici, leggibile anche sotto la luce diretta del sole, e di illuminazione frontale migliorata per la lettura al buio. Dispone inoltre di 16 GB di memoria interna, cambi pagina più rapidi rispetto alle versioni precedenti e autonomia fino a 6 settimane. È disponibile su Amazon al prezzo di 109 euro.
- Kobo Libra Colour è un e-book reader con display antiriflesso a colori da 7 pollici, pensato per valorizzare illustrazioni e copertine. Permette inoltre di inserire note ed evidenziare parti del testo a colori. Il dispositivo è compatibile con Kobo Stylus 2, acquistabile separatamente, e consente di salvare o esportare gli appunti tramite Kobo Cloud, Dropbox o Google Drive. È disponibile su Amazon al prezzo di 239 euro.
- PocketBook Era è un e-reader dotato di funzione Text to Speech e speaker integrato, in grado di leggere i file di testo. Grazie alla compatibilità Bluetooth consente inoltre di ascoltare audiolibri tramite cuffie wireless. Con display da 7 pollici, regolazione di luminosità, 16 GB di memoria interna e autonomia fino a un mese con una singola ricarica, è disponibile su Amazon al prezzo di 223,42 euro.
- Kindle Paperwhite è il modello che punta sull’equilibrio tra prezzo e prestazioni. Rispetto alla versione base offre uno schermo da 7 pollici con contrasto migliorato e una velocità di cambio pagina superiore del 25%, per una lettura più fluida. Ha un’autonomia fino a 12 settimane con una singola carica tramite USB-C. È disponibile su Amazon al prezzo di 179,99 euro.
- Boox Tablet Go Color 7 è un ebook reader Android che permette di utilizzare le app disponibili sul Google Play Store. Il dispositivo è dotato di 64 GB di memoria interna. Offre inoltre un display antiriflesso da 7 pollici. È disponibile su Amazon al prezzo di 289,99 euro.
- Kobo Clara BW è un ebook reader con certificazione IPX8. È dotato di display E Ink Carta 1300 HD da 6 pollici con luminosità regolabile e riduzione della luce blu. È disponibile su Amazon al prezzo di 129 euro.
- PocketBook InkPad Color 3 è un lettore ebook con schermo Kaleido 3 a colori da 7,8 pollici con risoluzione a 4096 colori e illuminazione SMARTlight regolabile. È disponibile su Amazon al prezzo di 324,99 euro.