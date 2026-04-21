iOS 27 potrebbe non essere compatibile con alcuni modelli di iPhone: ecco quali
Al momento si tratta solo di indiscrezioni, ma con il prossimo arrivo del nuovo sistema operativo, il colosso di Cupertino potrebbe non supportare più alcuni modelli di "melafonino" considerati obsoleti. Ecco cosa è emerso, fino ad oggi
- Con il prossimo arrivo di iOS27, si stanno rincorrendo le voci riguardanti proprio il prossimo sistema operativo che Apple svelerà il prossimo giugno in occasione della WWDC 2026 e che sbarcherà sugli iPhone a partire dal prossimo autunno. In questo senso e come spesso accade, il colosso di Cupertino dovrebbe tagliare il supporto ad alcuni modelli iPhone considerati troppo obsoleti per poter supportare a dovere il nuovo sistema operativo.
- In particolare e secondo le tesi di alcuni leaker che sarebbero in possesso di un elenco preliminare dei dispositivi compatibili, è emerso proprio che alcuni modelli di iPhone attualmente aggiornati a iOS 26 non dovrebbero supportare iOS 27. Questo, in sostanza, indurrebbe i possessori di questi modelli a dover apportare un upgrade acquistando un dispositivo più recente. Ma solo perchè, ad esempio, alcune app potrebbero non funzionare più.
- Entrando nel dettaglio, secondo le prime indiscrezioni potrebbero non supportare iOS27 iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max e iPhone SE (seconda generazione). Questo, in sostanza, significa che, se le voci dovessero trovare conferma, iOS 27 risulterebbe compatibile con la gamma di iPhone 12 e con i modelli successivi, ma non succederà lo stesso per i dispositivi della linea SE, se non per quelli di terza generazione.
- Lo stop al supporto software per questi modelli di iPhone non significa che il dispositivo in questione cessa di funzionare anche perchè comunque riceveranno le patch di sicurezza più significative. Ma, a lungo andare, la problematica, come accennato, riguarderebbe alcune applicazioni che potrebbero non risultare più operative. Per avere maggiori certezze, comunque, serve aspettare la lista completa degli smartphone compatibili con iOS 27, disponibile solo dopo che il nuovo sistema operativo sarà rilasciato.
- Ma cosa potrebbe apportare il nuovo sistema operativo di Cupertino? Apple, come segnalano alcuni portali di settore, starebbe lavorando ad un "riordino interno" dello stesso sistema operativo, con un’attenzione specifica a stabilità, prestazioni ed efficienza del codice. In sostanza non ci si dovrebbe aspettare cambiamenti vistosi sul piano estetico, per quando riguarda i prossimi modelli in commercio, ma piuttosto un upgrade sull’architettura di sistema.
- Sul fronte dell'intelligenza artificiale, iOS 27 potrebbe assumere un ruolo centrale. Stando a quanto riporta Bloomberg, ad esempio, Apple starebbe pensando ad una Siri in versione chatbot, con ulteriori novità che potrebbero essere chiarite in vista del keynote di giugno, anche considerando che Cupertinosarebbe consapevole di trovarsi in ritardo rispetto ad altri produttori nell’adozione di modelli e funzioni di AI più avanzate.