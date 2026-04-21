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iOS 27 potrebbe non essere compatibile con alcuni modelli di iPhone: ecco quali

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Al momento si tratta solo di indiscrezioni, ma con il prossimo arrivo del nuovo sistema operativo, il colosso di Cupertino potrebbe non supportare più alcuni modelli di "melafonino" considerati obsoleti. Ecco cosa è emerso, fino ad oggi

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iOS 27 potrebbe non essere compatibile con alcuni modelli di iPhone

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