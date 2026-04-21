Apple, chi è il nuovo Ceo John Ternus che sostituirà Tim Cook

Dall'ingresso nel 2001 alla presentazione dei nuovi MacBook Neo

Il nuovo Ceo John Ternus, 50 anni, informatico, ingegnere meccanico, viene considerato un visionario. Il manager lavora nella compagnia dal 2001, ha svolto un percorso legato alla sua specializzazione di ingegnere, cominciando da Apple Cinema Display per poi occuparsi di progettazione di hardware. Nel 2013 è stato nominato alla guida della divisione hardware, dal 2020 si è occupato dell'iPhone. Le sue capacità gestionali lo hanno portato a ricoprire in fretta ruoli di vertice, con la nomina a vicepresidente nel 2021, al posto di Dan Riccio,che era stato il suo mentore. Ternus ha guidato i progetti per la realizzazione dei processori Apple Silicon e ha guidato la transizione dei chip nei Mac da quelli x86. A marzo è stato lui a presentare il MacBook Neo, il nuovo progetto dell'azienda, una scelta che, alla luce delpassaggio di consegne, è stata il prologo all'ultimo passaggio verso la guida dell'azienda.

Cook: "Ha la mente da ingegnere e l'animo da innovatore"

"È stato il più grande privilegio della mia vita essere Ceo di Apple ed essere stato scelto per guidare un'azienda così straordinaria", ha dichiarato Tim Cook. Che poi ha sottolineato: "John Ternus ha la mente di un ingegnere, l'anima di un innovatore e il cuore per guidare con integrità e onore. È un visionario i cui contributi ad Apple in 25 anni sono già troppo numerosi per essere contati ed è senza dubbio la persona giusta per guidare Apple nel futuro". Ternus era considerato sia all'interno sia all'esterno della società il naturale successore di Cook. A lui viene riconosciuto il merito di aver guidato Apple attraverso importanti transizioni hardware, quali il passaggio ai chip progettati dalla stessa Cupertino per i Mac. Molti già si interrogano su che tipo di leader sarà Ternus, se sarà un nuovo Cook, quindi più prevedibile, o se sarà più come Steve Jobs, che ha creato e gettato le basi del successo di Apple con scommesse audaci e prodotti visionari. Fra le sfide che Ternus si troverà ad affrontare nei panni di amministratore delegato c'è l'intelligenza artificiale, area che vede Apple indietro rispetto alle rivali, che continuano a investire significativamente nel boom dell'IA. Amazon ha appena annunciato un investimento da ulteriori 5 miliardi in Anthropic, e prevede di poter investire nel tempo nella start up fino a 20 miliardi. Anthropic da parte sua ha previsto di spendere più di 100 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni nelle tecnologie cloud di Amazon.