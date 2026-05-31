Il gettito medio dei contribuenti Irpef è di 4.462 euro; tuttavia, se l'importo medio versato all'erario dai pensionati è di 4.006 euro, sale a 4.215 euro per i dipendenti e si attesta a 8.331 euro per imprenditori e lavoratori autonomi. Disaggregando il dato riferito a quest'ultima categoria, emerge che i lavoratori autonomi pagano mediamente 21.528 euro di Irpef pro capite, 5.959 euro gli imprenditori (artigiani, commercianti e piccoli imprenditori che nell'80% dei casi lavorano da soli), e 5.616 euro i collaboratori familiari/soci di società di persone. Anche in questi ultimi due casi, il versamento medio è superiore a quello dei pensionati e, in particolare, dei dipendenti che includono anche soggetti con alti livelli retributivi.

Per approfondire: Modello 730, quando arrivano i rimborsi Irpef? Come funzionano per dipendenti e pensionati