Modello 730, quando arrivano i rimborsi Irpef? Come funzionano per dipendenti e pensionatiEconomia
Introduzione
La scadenza per inviare il modello 730/2026, la dichiarazione dei dipendenti e pensionati, è fissata per il 30 settembre e c’è chi ha già iniziato a inviarlo. La data di presentazione influisce sulle tempistiche per vedersi accreditati i rimborsi Irpef, nel caso in cui spettino. Ecco cosa sapere.
Quello che devi sapere
Cos'è il rimborso Irpef
Ma cos’è il rimborso Irpef? Si tratta della restituzione di una quota di imposta a credito accumulatasi nel corso del 2025. Questa eccedenza è il risultato dell'applicazione di agevolazioni fiscali inerenti a costi sanitari, oneri sui prestiti ipotecari, familiari a carico e altre voci di spesa deducibili o detraibili. Quando l'importo delle detrazioni supera l'imposta dovuta, si genera un credito a beneficio del contribuente. Per coloro che dispongono di un sostituto d'imposta, come i lavoratori subordinati o i percettori di pensione, il rimborso avviene automaticamente attraverso un adeguamento positivo, di solito erogato tramite la busta paga o il cedolino pensionistico tra luglio e novembre. Al contrario, chi è sprovvisto di un sostituto d'imposta – come i lavoratori autonomi o i disoccupati – riceverà il risarcimento direttamente dall'Agenzia delle Entrate tramite bonifico bancario o assegno postale.
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Il rimborso 730 per i dipendenti con sostituto d’imposta
Per chi ha un datore di lavoro o un ente pensionistico che funge da sostituto d’imposta, il meccanismo è relativamente rapido. Il rimborso IRPEF viene infatti erogato direttamente in busta paga (o nel cedolino della pensione) e, secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, può arrivare già dal mese successivo alla presentazione del 730. In pratica, una volta inviata la dichiarazione, l’eventuale credito fiscale viene “scaricato” nei pagamenti mensili successivi.
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Il rimborso 730 per i dipendenti senza sostituto d’imposta
Situazione diversa per chi non ha un sostituto d’imposta, come ad esempio alcuni lavoratori autonomi. In questi casi, l’eventuale rimborso viene versato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, che lo accredita sul conto corrente bancario o postale indicato dal contribuente. I tempi possono essere più lunghi rispetto ai dipendenti, perché l’erogazione avviene dopo le verifiche e le procedure interne dell’amministrazione fiscale.
Il rimborso 730 per i pensionati
I rimborsi legati all’Irpef interessano tutti i contribuenti, inclusi i titolari di pensione. Tuttavia, per questi ultimi le tempistiche risultano generalmente più lunghe rispetto ai lavoratori dipendenti. Mentre chi trasmette rapidamente il modello 730 può ricevere eventuali accrediti già nella busta paga di luglio, i pensionati devono attendere di norma i cedolini Inps di agosto o settembre. La data effettiva dell’erogazione non è fissa, poiché dipende dal momento in cui viene inviata la dichiarazione dei redditi e dalla successiva elaborazione da parte dell’ente previdenziale. L’Inps opera come sostituto d’imposta, effettuando mensilmente trattenute fiscali direttamente sull’assegno pensionistico. Con la presentazione del modello 730 viene rielaborata l’intera posizione fiscale del contribuente e dall’elaborazione può emergere:
- una posizione a credito, se sono state versate imposte superiori al dovuto;
- oppure una situazione a debito, quando le trattenute risultano inferiori rispetto all’Irpef effettivamente richiesta.
Le tempistiche
I tempi di erogazione del rimborso fiscale relativo al Modello 730/2026 seguono una regola piuttosto lineare: per i lavoratori dipendenti, le somme spettanti vengono generalmente accreditate nella prima busta paga utile disponibile, oppure, in alternativa, nel cedolino del mese immediatamente successivo alla trasmissione della dichiarazione dei redditi. Le tempistiche variano in base al momento esatto di invio del modello 730. In generale, si possono distinguere questi scenari:
- Invio entro il 31 maggio 2026: rimborso in busta paga a luglio oppure, per i pensionati, nel cedolino di agosto;
- Invio tra il 1° e il 20 giugno: accredito in busta paga ad agosto o nel cedolino di settembre per i pensionati;
- Invio tra il 21 giugno e il 15 luglio: rimborso in busta paga a settembre oppure nel cedolino di ottobre per chi è in pensione.
Per i contribuenti che non dispongono di un sostituto d’imposta, il meccanismo cambia completamente. In questi casi, infatti, il rimborso non passa da busta paga o pensione, ma viene erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, che provvede all’accredito sul conto del contribuente.
Controlli del Fisco e tempi di verifica
L’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli sulla dichiarazione 730 secondo due principali finestre temporali:
- entro quattro mesi dalla scadenza prevista per la presentazione, quindi indicativamente fino a febbraio 2027;
- oppure a partire dalla data di invio, se la dichiarazione è stata trasmessa oltre il termine ordinario.
Questi controlli servono a verificare la correttezza dei dati e la coerenza delle informazioni dichiarate.
Quando il rimborso può essere sospeso o ridotto
Non tutti i rimborsi vengono liquidati immediatamente: in alcuni casi l’Agenzia delle Entrate può applicare verifiche più approfondite, soprattutto quando emergono particolari situazioni nel 730, come:
- rimborsi superiori a 4 mila euro;
- modifiche rilevanti rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono su reddito o imposta;
- incongruenze nei dati fiscali, ad esempio differenze significative tra crediti IRPEF e informazioni presenti in certificazioni, versamenti o dichiarazioni degli anni precedenti;
- anomalie segnalate da enti esterni o elementi considerati “a rischio” sulla base di controlli incrociati o storicità di irregolarità.
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