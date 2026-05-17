Introduzione

La scadenza per inviare il modello 730/2026, la dichiarazione dei dipendenti e pensionati, è fissata per il 30 settembre e c’è chi ha già iniziato a inviarlo. La data di presentazione influisce sulle tempistiche per vedersi accreditati i rimborsi Irpef, nel caso in cui spettino. Ecco cosa sapere.