Introduzione

Da pochi giorni si è aperta la finestra temporale che permette agli utenti di visualizzare il 730 precompilato del 2026, con le modifiche che saranno disponibili solo a partire dal 14 maggio. Sono numerose le spese e le detrazioni che si possono riportare e che possono interessare le famiglie: si considerano fiscalmente a carico quei parenti che, nel corso del 2025, hanno percepito un reddito complessivo lordo non superiore a 2.840,51 euro. Per i figli con meno di 24 anni, questa soglia è elevata fino a 4 mila euro. La possibilità di detrarre le spese sostenute a loro favore non dipende né dall’età né dall’eventuale fruizione delle detrazioni per carichi familiari in busta paga o dell’Assegno unico erogato dall’Inps. Ecco cosa sapere.