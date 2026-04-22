Introduzione

Dal 30 aprile sarà possibile visualizzare il modello 730 con la dichiarazione dei redditi precompilata dall’Agenzia delle Entrate, con al suo interno già inseriti i dati che sono in possesso del Fisco. Tra questi ci sono ad esempio le spese sanitarie, quelle universitarie e quelle funebri, i premi assicurativi, i contributi previdenziali e i bonifici versati per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica. Ogni contribuente ha la possibilità di modificare le voci che trova precompilate, oppure può semplicemente accettare quanto trova scritto nel proprio 730. Chi lo fa non dovrà esibire le ricevute che attestano oneri detraibili e deducibili comunicati dai soggetti terzi e non sarà sottoposto a controlli documentali. Le stesse regole valgono per il modello Redditi.